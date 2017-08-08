Fedakar babanın can verdiği an... Oğlunun üstüne kapaklandı...

Olay, bugün Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden sokak ortasında durarak tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflardan biri araçta bulunan av tüfeğini çıkararak diğer şahıslara rastgele ateş açtı. Bu sırada oğlu ile birlikte markete alışveriş yapmaya giden 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak, kendisini oğluna siper ederek kurşunların hedefi oldu.

Olay sonrası ihbar üzerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kızılırmak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılırmak’ın ölüm haberini alarak acil servise akın eden yakınları gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi.





Olay sonrası Kızılırmak’ın ölümüne sebep olarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybeden genç babanın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.