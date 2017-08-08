MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Fedakar babanın can verdiği an... Oğlunun üstüne kapaklandı...

    Fedakar babanın can verdiği an... Oğlunun üstüne kapaklandı...

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 17:41Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 17:47

    Gaziantep’te takip ettikleri araca kurşun yağdıran şahıslar yoldan geçen bir kişiyi vurdu. Oğlunu korumaya çalışan baba vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

    Olay, bugün Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden sokak ortasında durarak tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflardan biri araçta bulunan av tüfeğini çıkararak diğer şahıslara rastgele ateş açtı. Bu sırada oğlu ile birlikte markete alışveriş yapmaya giden 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak, kendisini oğluna siper ederek kurşunların hedefi oldu.
    Olay sonrası ihbar üzerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kızılırmak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılırmak’ın ölüm haberini alarak acil servise akın eden yakınları gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi.

    Fedakar babanın can verdiği an... Oğlunun üstüne kapaklandı...

    Olay sonrası Kızılırmak’ın ölümüne sebep olarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybeden genç babanın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gaziantep , silah , silahlı çatışma , cinayet , baba
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri