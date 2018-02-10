Oğlunu başından vurarak öldürdü

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde gece yarısı Gürbüz Alnıak (49) ile aynı apartmanda yaşayan kufaförlük yapan oğlu Gökhan Anlıak (25) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz Anlıak, evdeki tabancasıyla Gökhan Anlıak'ın başına üç el ateş etti. Gökhan Anlıak kanlar içerisinde yere yığılırken, diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Anlıak ambulansla kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Polis, Gürbüz Anlıak'ı gözaltına alırken, evli ve üç yaşında engelli bir çocuk babası olan Gökhan Anlıak'ın cesedi, otopsi için morga konuldu.