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    Oğluna siper olurken can vermişti... 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

    GAZİANTEP, (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 16:52Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:37

    Gaziantep’te, market alışverişine giderken kavga edenlerin otomobilden açtığı ateşten korumak istediği oğluna siper olarak yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Mehmet Kızılırmak’ın ölümüne yol açan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

    Geçen salı günü özel güvenlik görevlisi 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak, eşi ve beraberinde 6 yaşındaki oğlu Barış Bayram Kızılırmak ile birlikte oturdukları Hürriyet Mahallesi’nde market alışverişine giderken, bu sırada kavga eden ve birbirini takip eden 2 otomobilin birinden tüfekle rastgele ateş açıldı. Mehmet Kızılırmak, silah seslerini duyarak oğluna siper olurken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef oldu. Baş ve yüzünden yaralanan Kızılırmak, götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

    İKİSİ TUTUKLANDI

    Kızılırmak’ın ölümüne yol açan kavganın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından polis Kızılırmak’ın ölümüne yol açan olaya karıştığı belirlenen Mahmut A., İsa E. ve Fayat K.’yi, Akyol Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 3 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fayat K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, İsa E. ile Mahmut A., ’Kasten adam öldürme, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından tutuklandı.

    Etiketler: Gaziantep , Cinayet , polis operasyonu
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