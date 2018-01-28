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    'Oğlumun FETÖ'yle ilgisi yok'

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    28.01.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    ESKİ Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında, ByLock kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkartılmasıyla ilgili “Benim oğlum 12 yıldır yurtdışında çalışıyor. Beş yıl Dubai’de kaldı, şimdi de Meksika’da. Oğlumun, FETÖ ile hayatı boyunca hiçbir zaman uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır” açıklaması yaptı.

    İddialarla ilgili hem yazılı açıklama yapan hem de Hürriyet’e konuşan Kılıç, özetle şunları söyledi: “Oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hayatı boyunca bir alakası olmamıştır. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması ise oldukça düşündürücü ve üzücü.

    42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesi’nde geçirmiş, emekli bir yargı mensubuyum. Görev sürem içinde, FETÖ’nün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesi’nin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum. Başkanlıktan ayrıldığım günden bu yana benzer iddiaların gündeme getirilmesi dikkat çekicidir. Beni ve ailemi yıpratmaya dönüktür.”

    Etiketler: Haşim Kılıç , gazetehaberleri , son dakika
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