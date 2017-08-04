Oğlumu uyuttum konsere geldim

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, 7 aylık oğlu Azur Benan’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Oğlumu salladım ayağımda, uyuttum ve konsere geldim. Onun beslenmesi, mutluluğu her şeyden önemli benim için. Bütün programımı bebeğime göre ayarlıyorum. Sahne öncesi onu uyutmuşsam çok huzurlu bir şekilde çıkıyorum.”

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un DJ’lik yapmaya başlamasıyla ilgili düşünceleri sorulan Gülşen, “Demet izin verdiyse kimse karışamaz. Çünkü Demet, eniştenin bu işlere girmesine çok razı değildi. Okan onu razı ettiyse bize söz düşmez” dedi.

Ozan Çolakoğlu da “Okan normalde çok eğlenceli bir adam. Sahnede de öyle olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.