Oğlum karnı aç öldü

ADI Emir. Henüz iki yaşında. Suriye’de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta yakınlarında Kafr Batna köyünden. Aile yokluk nedeniyle karınlarını doyurmakta zorlandığı çocuklarına yemek bulma umuduyla yola düşmüş. Bir sağlık merkezine doğru yol alırken çok yakınlarına düşen bir havan topunun şarapnelleri Emir’in minik bedenine saplanmış.

AÇLIKTAN AĞLIYORDU

Emir, Suriyeli ailenin savaşa kurban verdiği ikinci çocukları. Bir yandan cansız bedenini mavi battaniyeye sardıkları Emir için gözyaşı dökerken öte yanda açlık ve yokluk nedeniyle besleyemedikleri iki aylık kız bebekleri için endişeliler. Anne Heba Amuri, “Çocuğum aç öldü. Karnını doyurmak istedik. Evden çıktığımızda açlıktan ağlıyordu” dedi. Heba Amuri, kendisi beslenemediği için bebeğini de emziremiyor. Parmağını küçük bebeğin ağzına koyarak onu avutmaya çalışıyor. Emir’in babası Mahmud el-Baş (27), “İki çocuğumu kaybettim. Kızım hayatta kalan tek çocuğum. Allah çocukları ve herkesi korusun, Beşar’ın (Esad) canını alsın” diyor.

Doğu Guta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kontrolünde olan başkent Şam yakınlarında. Muhaliflerin kontrolündeki 400 bin nüfuslu bölge yıllardır rejim kuşatması altında olduğundan burada gıda ve ilaç sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda.

ŞİDDET ARTTI

Buradaki muhalifler Esad kontrolündeki bölgeleri hedef alırken rejim, Rusya ve İranlı milislerin desteğinde Guta’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Cumartesi günü Uluslararası Kızılhaç örgütü, doğu Guta’da artan şiddete işaret ederek yıl başından beri yükselişe geçen sivil can kaybı ve göç nedeniyle endişe duyulduğunu açıklamıştı.

BİLGİ NOTU

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, kasım ayında doğu Guta’da beş yaş altındaki çocukların yüzde 11.9’unun akut beslenme yetersizliği, yani açlık yaşadığını açıklamıştı.