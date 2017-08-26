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    Oğlu, ünlü spikeri böyle uğurladı

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 14:32Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 15:44

     Adana'da kaldığı huzurevinde dün yaşamını yitiren 71 yaşındaki ünlü spiker Mesut Mertcan son yolculuğuna uğurlandı...

    Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 71 yaşında hayatını kaybeden eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan için TRT Çukurova Haber Bürosu'nda ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) tören düzenlendi.

    Adana Asri Mezarlığı morgundan alınan Mesut Mertcan'ın cenazesi, ilk törenin yapılacağı TRT Çukurova Haber Bürosu'na götürüldü.
    Buradaki törenin ardından Mertcan'ın cenazesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne alındı. Törene, Mertcan'ın eski eşi Aysel Tamgüç ve oğulları Taygun ve Ergun Mertcan da katıldı.

     

    Oğlu, ünlü spikeri böyle uğurladı


    Törende bir konuşma yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eski spiker Mertcan'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz, saydığımız bir meslek büyüğümüzü kaybettik. Onu unutmayacağız." dedi.

    Oğlu, ünlü spikeri böyle uğurladı


    TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da Mertcan'ın meslekte iz bırakmış büyük bir usta olduğunu vurgulayarak, "O, Adana'nın yetiştirmiş olduğu müstesna bir kişilikti. TRT'nin bu şekilde sayısız ustaları vardı. Ama Mesut Mertcan bunların içerisinde öncü role sahip olan insanlardan birisiydi. Bizler de kurum olarak büyük ustayı yitirmenin acısı içerisindeyiz." diye konuştu.

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de "Mertcan kullandığı dil ile Türkçeyi doğru ve güzel konuşmada büyük hizmeti ve katkısı olmuştur. TRT haberciliğinin içerisinde bir büyük usta ve bu büyük ustaların içerisinde en fazla hafızada kalanlardan biriydi." değerlendirmesini yaptı.
    Mesut Mertcan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okul arkadaşı olduğunu aktaran Sözlü, Mertcan'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

    OĞLU KONUŞTU

    Mesut Mertcan'ın oğlu Taygun Mertcan da "Ulu çınarımızı kaybettik. En son kendisini geçen hafta ziyaret ettiğimde bile duymadığım kelimelerin anlamlarını bana sorardı. Yanlış konuştuğum zaman da beni düzeltirdi. Türkçenin ne kadar düzgün konuşulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurdu. Yeri asla doldurulamayacak büyük bir insandı." diye konuştu.

    Daha sonra Mertcan'ın cenazesi babaevinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'nda götürüldü. Mertcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Oğlu, ünlü spikeri böyle uğurladı

    Etiketler: Mesut Mertcan , cenaze , Adana
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