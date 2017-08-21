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    Oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen baba uygulama geliştirdi

    BBC Türkçe
    21 Ağustos 2017 - 08:07Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 08:07

    İngiltere'de 13 yaşındaki oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen bir baba, oğlunu yanıt vermeye zorlayacak bir uygulama geliştirdi.

    Oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen baba uygulama geliştirdi

    Nick Herbert'in geliştirdiği ReplyAsap (Hemen Cevap Ver) adlı uygulama, cevap verilene kadar telefondaki bütün uyarı tonları ve alarmların bir anda ve en yüksek ses seviyesinde çalmasına neden oluyor.

    Mesaja cevap verene kadar da telefon çalmayı sürdürüyor.

    Telefon bir anda kilitleniyor ve başka uygulamaları kullanmak da mümkün olmuyor. Herbert oğlunun telefonunu sessize alarak sürekli oyun oynadığını, bunun da onu "çıldırttığını" söylüyor.
    Oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen baba uygulama geliştirdi
    Ancak uygulama sadece Android yazılımlı akıllı telefonlarda çalışıyor. Uygulamayı geliştiren Nick Herbert'in oğlu ise iPhone kullanıyor. iPhone ve iOS yazılımlı diğer telefonlarda bu uygulama mevcut değil.

    Öte yandan, kullanıcı yorumlarına bakılırsa babanın uygulamayı biraz daha geliştirmesi gerekebilir. Çünkü ReplyASAP kullanıcılarından bazıları, uygulamanın sürekli donduğundan şikayetçi.

    Bazı kullanıcılar ise, uygulamanın çok iyi bir fikir olduğunu söylemiş.

    Google Play'in internet sitesine göre, ücretli olan uygulamanın puanı ise, 5 üzerinden 2.5.

    Etiketler: telefon , uygulama , ingiltere
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