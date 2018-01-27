Oğlu hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkartıldı

YURTDIŞINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandığı tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli şüpheliler hakkında geçen mayıs ayında soruşturma başlatmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin iki telefonunda da ByLock programının yüklü olduğu tespit edildi.



Şüpheli belediye çalışanı, ifadesinde telefonlardan birinin eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu işadamı Fatih Samed Kılıç tarafından kullanıldığını iddia etti. Savcılık bunun üzerine BTK ve TİB’den rapor istedi.



Her iki kurum da savcılığa söz konusu telefon hattının Fatih Samed Kılıç tarafından kullanıldığını bildirdi. Savcılık bunun üzerine Kılıç’ı ifadeye çağırdı. Ancak aradan geçen sürede yurtdışına gittiği belirlenen Kılıç ifade vermeye gelmedi. Bunun üzerine savcılık önceki gün, Kılıç hakkında yakalama kararı çıkartılması talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Hâkimlik de Kılıç hakkında yakalama kararı verdi.



