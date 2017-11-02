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    Oğlu Cem Korkmaz'ı yitiren oyuncu Muhittin Korkmaz'ın büyük acısı...

    AA
    02.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ünlü Youtuber ve oyuncu Cem Korkmaz'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, yakınlarınca alındı.

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    • Cem Korkmaz hayatına son verdi
    • Cem Korkmaz hayatına son verdi
    • Cem Korkmaz hayatına son verdi

    Cenazeyi yakınlarıyla almaya gelen oyuncunun babası Muhittin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladını, canını kaybettiğini belirterek, büyük acı yaşadığını dile getirdi.

    Korkmaz, oğlunun ölümüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, bu tür paylaşımlardan üzüntü duyduklarını söyledi.

    Oğlunun cenazesini bugün Bursa'ya götüreceklerini kaydeden Korkmaz, defin işlemlerinin de yarın yapılacağını bildirdi.

    Oğlu Cem Korkmazı yitiren oyuncu Muhittin Korkmazın büyük acısı...
    Muhittin Korkmaz

    NE OLMUŞTU?

    Cem Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları dün polise haber vermişti. Çilingir yardımıyla Üsküdar'daki Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan eve giren sağlık ve polis ekipleri, Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İntihar ettiği belirtilen Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

    Cem Yılmaz'ın Gora ve AROG filmleriyle tanınan sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni de olan Korkmaz, çeşitli tiyatro oyunlarıyla sinema filminde de rol almıştı.

    Oğlu Cem Korkmazı yitiren oyuncu Muhittin Korkmazın büyük acısı...Cem Korkmaz Recep İvedik 4 filminde de rol almıştı. 

    Oğlu Cem Korkmazı yitiren oyuncu Muhittin Korkmazın büyük acısı...Oğlu Cem Korkmaz'ı yitiren oyuncu Muhittin Korkmaz'ın büyük acısı...

    Etiketler: ölüm
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