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    Oğlu araçla ezdi babası pompalıyla vurdu!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.08.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 15:10

    İstanbul Kartal'da, Bülent G. kızıyla şiddetli geçimsizlik yaşayan damadı Kenan Cevizli'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tüfekli saldırıdan hemen önce oğlu Sait G.'nin damadı aracıyla ezdiği, babanın da araçtan inerek pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Bülent G.'nin iki damadı C.E ve O.D'nin de başka bir araçla saldırıyı düzenleyenleri takip ettikleri anlaşıldı.

    Kenan Cevizli (35) Bülent G.'nin kızıyla evlenmişti. Biri süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. Cevizli eşine şiddet uygulayınca, eşi babasının evine gitti. Yaşadıklarını anlattı. Baba ile damat arasında tartışmalar başladı.Oğlu araçla ezdi babası pompalıyla vurdu

    Damat babasının evine giden eşini almak için geldiğinde tartışma iyice alevlendi.

    Yaralama ve hırsızlıktan emniyette kaydı olan damat, eşini alamadan evden ayrılmak zorunda kaldı.


    Oğlu araçla ezdi babası pompalıyla vurdu

    Kenan Cevizli, önceki gün akşam saatlerinde Kartal'da sokak üzerinde yürüyordu. Hızlanan bir araç cevizliye çarptı. Cevizli aracın çarpmasıyla yere savruldu. Araçtan elinde pompalı tüfekli inen bir kişi yaralı haldeki Cevizli'ye peş peşe pompalı tüfekle ateş etti. Cevizli olay yerinde hayatını kaybetti.

    Oğlu araçla ezdi babası pompalıyla vurdu
    Öldürülen damat Kenan Cevizli

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışmada, Cevizli'yi kayınpederi Bülent G.'nin öldürdüğünü, araçla çarpanın da oğlu Sait G. olduğunu belirledi. G.'nin iki damadı C.E ve O.D'nin de başka bir araçla saldırıyı düzenleyenleri takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler operasyon düzenleyerek Bülent G., oğlu Sait G., damatlar C.E ve O.D'yi gözaltına aldı. Bülent G. ve oğlu Sait G., adliyede tutuklanırken, iki damadı serbest kaldı.

    Etiketler: istanbul , Cinayet , damat
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