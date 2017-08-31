Oğlu araçla ezdi babası pompalıyla vurdu!

Kenan Cevizli (35) Bülent G.'nin kızıyla evlenmişti. Biri süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. Cevizli eşine şiddet uygulayınca, eşi babasının evine gitti. Yaşadıklarını anlattı. Baba ile damat arasında tartışmalar başladı.

Damat babasının evine giden eşini almak için geldiğinde tartışma iyice alevlendi.

Yaralama ve hırsızlıktan emniyette kaydı olan damat, eşini alamadan evden ayrılmak zorunda kaldı.







Kenan Cevizli, önceki gün akşam saatlerinde Kartal'da sokak üzerinde yürüyordu. Hızlanan bir araç cevizliye çarptı. Cevizli aracın çarpmasıyla yere savruldu. Araçtan elinde pompalı tüfekli inen bir kişi yaralı haldeki Cevizli'ye peş peşe pompalı tüfekle ateş etti. Cevizli olay yerinde hayatını kaybetti.







Öldürülen damat Kenan Cevizli

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışmada, Cevizli'yi kayınpederi Bülent G.'nin öldürdüğünü, araçla çarpanın da oğlu Sait G. olduğunu belirledi. G.'nin iki damadı C.E ve O.D'nin de başka bir araçla saldırıyı düzenleyenleri takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler operasyon düzenleyerek Bülent G., oğlu Sait G., damatlar C.E ve O.D'yi gözaltına aldı. Bülent G. ve oğlu Sait G., adliyede tutuklanırken, iki damadı serbest kaldı.