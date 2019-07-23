"Oğlak Burcu - Yıllık"

OĞLAK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Oğlaklar bu yıl yaşantınızla ilgili tamamen öne çıkacağınız başlatıcı bir güç içinde olabileceksiniz. Kendinizle birlikte çevrenizdeki insanların da hayatlarını değiştirip dönüştürüp farklılaştıracağınız önemli bir yıl sizleri bekliyor. Satürn ve Plüton’un ve ayrıca tutulmalarında burcunuzda olması sizi mücadeleci bir yola doğru itiyor olacak. Hayatınızla ilgili tamamen radikal başlangıç ve bitişlere hazırlıklı olmalısınız. Bu sizi hemen kaygılandırmasın. Hayatınızda ki seçimlerinizde de tamamen güç dengelerini oluşturuyor olacaksınız. Doğru kararlar alıp doğru bir yolda ahlaki bir düzlemde olursanız hayatınızla ilgili mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi sorumluluk sahibi ve olgun hissederken saygınlık görmek adına bazı hırslara da bürünebilirsiniz. Bu yılın dikkat edilmesi gereken en önemli kişisel davranış dersi korkularınızla yüzleşmek olacaktır. Bir şeyleri kaybetmekten ya da değiştirmekten asla korkmayın. Geçmişinizle ilgili tamamen hesaplaşmalar ve yarım kalan hikayeleri tamamlayabileceğiniz bir dönem içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ne olursa olsun bu yılı iyi değerlendirirseniz unutamayacağınız geleceğe damgasını vuracak muhteşem güzel etkiler içinde olabilirisiniz.

OĞLAK BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu senenin en güçlü ve başlatıcı yönü çizenleri sizler olacaksınız. Tutulmaların ve büyük gezegenlerin de burcunuzda olmasıyla başlatıcı ve hırslı yönünüzle önemli başarılara imza atabilirsiniz. Bu seneki kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek adına güçlü ve saygın kişilerle ortaklık kurabileceğiniz ya da onlardan destekler alabileceğiniz bir dönem. Siz oğlaklar için kariyer zaten hayatınızın hep önemli bir noktası olduğu için bu alanda yaşanan gelişmeler belki de tek sizleri zorlamayacak. Çünkü sizler bu alanda zaten belli bir idmana sahip kişilersiniz. Ortaklıklarınız sınanırken güçlü devam eden ortaklık ilişkilerinizde de önemli pozitif gelişmeler olabilir. Ya da ortağınızın ticari hayatını ilgilendiren bir konu gündemde olabilir. Kariyerinizde sorun yaşadığınız ve bununla ilgili sorumluluk almak istemediğiniz bir yolculuk içindeyseniz birden büyük sorumluluklar alarak hayatın gerçekleriyle de yüzleşebileceğiz güzel bir zaman dilimi olabilir. Sakın bu sorumluluklardan kaçmayın ve sadece çalışın. Sizler zaten çalışmayı oldukça seversiniz bu da sizi oldukça besleyecektir. Disiplin ve sorumluluk gerektiren konularda başarı sağlayabilir ve ayrıca zaman yönetimi ve organizasyon becerisi gerektiren kariyer yolculuklarına merhaba diyebilirsiniz. Olaylara bakış açınızda oldukça dönüşüm gösterirken baskıcı ve olayların tüm süreçlerini elinizde tutmak isteyen kontrolcü yapınızda da bazı değişimler olabilir. Bu durumun size zarar verdiğini deneyimleyebilir ya da gözlemleyebilirsiniz. Uranüs’ün boğa burcuna geçmesiyle mart ayından sonra hayatınızda var olan uzun yıllardır üstünüzde sizi sıkan ve baskılayan koşullar artık tamamen bitiyor olacak. Baştaki güç tamamen siz olacaksınız. Âmâ şunu asla unutmayın bu yıl içinde elinize geçen gücü çok adil ve şefkatle kullanmalısınız. Herhangi bir güç zehirlenmesi yaşarsanız bunun bedelini çok hızlı ve ağır ödeyebilirsiniz. Bugüne kadar yıkamadığınız gelenekleri artık yıkıyor olabilirsiniz. Ayrıca sanatla ve yaratıcılık gerektiren konularda başarı sağlayabilirsiniz.

OĞLAK BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

İlişkilerinizle ilgili gerçek beklentilerinizin ne olduğunu tamamen fark edeceksiniz. Kendinize dair belki de ilk kez bu kadar yakın olacağınız bu zaman diliminde çevrenizi de değiştirip dönüştürecek bir güce sahip olabilirsiniz. Bu zamana kadar görmek istemediğiniz hatalar artık bitme noktasına gelir. Kontrollü yapınızın dışına çıkacağınız kadar bazı konularda kontrolü ısrarlı bir şekilde elinizde tutmakta isteyebilirsiniz. Eş, ortak ya da aşk hayatınızda oluşan etkiler de biraz da karşı tarafa uyum sağlamanız gereken bir zaman dilimi olabilir. Bu yıl ilişkisi olmayan Oğlaklar hızlı bir şekilde evliliğe doğru yol alabilirler ya da bugüne kadar mutlu olmadıkları bir ilişki içindelerse artık bundan kopma kararı alabilirler. Özellikle bu süreç ocak aylarında hissedilip tamamen 2 Temmuz Yengeç burcundaki Güneş tutulması ile ne kadar doğru bir yöne gittiğini ve aslında buna ne kadar ihtiyacınız olduğunu aynı zaman da neden bu zamana kadar bunu yapmadığınızı, neden kendinize duygusal olarak bu kadar zarar verdiğinizi düşündürtebilir. Yani bir nevi haklı çıktığınızı ve doğru bir karar verdiğinizi görebileceksiniz. Ocak, Mart, Mayıs ve temmuz ayları kadersel (seçimsel) başlangıçlar yapabileceğiniz önemli zamanlar. Bu tarihlerde yapacağınız seçimlerinize dikkat edin. Uranüs’ün de Boğa da olmasıyla sanat ve hayattan zevk aldığınız alanlar hayatınızda ummadığınız bir başlangıcı getirirken, aşk hayatınızla ilgili de sürpriz kararlar ve sizden beklenmeyen kişilerle ilişkilere başlayabilirsiniz. Bu yıl gitmeyen her ilişki siz isteseniz de istemeseniz de bitiyor olacak ve Jüpiter’in de Yay da olmasıyla daha ruhsal bir teslimiyetçi bir etkinin altında olacaksınız. Yani bugüne kadar daha maddesel baktığınız olaylara artık daha ruhsal ve sevgi dolu yaklaşacaksınız. Bu yıl size ve ruhunuza hitap edin kişi ile karşılaşmanız mümkün. Tüm enerjinizin yeniden değiştiği ve ruhunuza ilaç gibi gelen bu kişiyi hayatınızda tutabilmekte sizin bir diğer imtihanınız olabilir.

OĞLAK BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Ailesel konularda olduğunuzdan daha fazla özgürlükçü olabileceksiniz. Sahip olduğunuz ailevi değerler ve önemli kurallarınızı sorgulayabilirsiniz. Aile ortamınızda kendi kararlarınızı ve sorumluluklarınızı almak ve bunları uygulamak isteyebilirsiniz. Bu yıl ailenize karşı alacağınız sorumlulukları savunabilir ve başlatmak istediklerinizi de onları inandırmak durumunda kalabilirsiniz. Hayatıyla ilgili olumlu ve mantıklı kararlar alabilen Oğlaklar bu süreçte aileleri tarafından oldukça desteklenecektir. Dikkat edilmesi gereken tek önemli konu Satürn, Plüton ve Güney ay düğümünün burada olması psikolojinizi depresif bir hale getirebilir. Ailenizle bağlarınızı zayıflatabilir ve bugüne kadar yaşadığınız her olumsuzluğu onlara faturalandırmak isteyebilirsiniz. Kendi ihtiras ve tutkularınızı ailenize asla yüklemeyin. Ocak ve Temmuz ayları bu anlamda gerilimin arttığı bir zaman dilimi olabilir. Yine aynı şekilde Nisan ve Ekim aylarına da dikkat etmelisiniz. Aile ile yaşıyorsanız buradan ayrılmak ya da ailenin mecburi bir şehir değişimi gibi konular sizleri meşgul edebilir.

OĞLAK BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Devlet, ortaklık ve hukuksal konularınızla ilgili her durum için planlı ve hazırlıklı olmanızı önerebiliriz. Duygusal olarak olumsuz bir yaklaşım içinde olmaya bu yıl pek hakkınız yok. 2019 yılının sizi hiçbir boşluğunuzdan yakalamasına izin vermemelisiniz.

Kural 2: Sürekli zor durumlar içerisinde olduğunuzu düşünmek kendinizi geliştirmenizi manipüle eder. Hayatın bir denge hali olduğunu unutmayın. Bu yıl vereceğiniz her mücadele sizi geleceğe güvenle taşıyor olacaktır. Böylece sizi rahatlatacak, gerçekçi bir bakış açısına sahip olacaksınız.

Kural 3: Bugüne kadar yaşantınız aşk konusunda hep mantıklı seçimler içinde olmuş olabilir. Düzeninizin bozulmaması, mantığınızın önüne herhangi bir duygunuzun geçmemesi gibi konularda kendinizi sürekli zorlamış olabilirsiniz. Bu yıl Aşk’ın önüne geçemeyebilirsiniz. Bunun için kendinize kızmak yerine izin vermelisiniz. Sevmek ve sevilmek adına ne kadar geç kalındığını aslında bugüne kadar sevmediğinizi 2019-2020 yılları içinde keşfedebilirsiniz.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

Yaşam içerisinde aslında herkes iki türlü ödeme şekliyle karşı karşıyadır: Nakit ve deneyim. Önce deneyimi seçin; para sonradan gelecektir.

(Harold Geneen)

Yılın Puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç-İkizler-Boğa-Terazi

Yılın en başarılı Ayları: Ocak-Mayıs-Temmuz

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat-Haziran-Ekim

OĞLAK burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması.

Ocak: İlişkilerinizde ya da parasal ortaklıklarınızda tutku ve ihtiraslar devrede olabilir. Radikal kararlar almaya açıksınız ve alacağınız kararlarla önemli adımlar atılabilir.

Şubat: Maddi ve finansal konularınızla ilgili farklı bir karar almak gündeme gelebilir. Üstlerinizle ilişkilerinizde güven konusu sorgulamaları da beraberinde getirebilir. Gizli bir gerçeği öğrenebilirsiniz.

Mart: Yaratıcı ve vizyon sahibi kararlar almak zamanı. İletişimde güzel kontaklar kurabilir ve sosyal çevrenizde kendinizi ön plana çıkarmak adına önemli oluşumlar devrede.

Nisan: Kariyerinizle ilgili size zarar veren ve yarar sağlamayan bitiremediğiniz her oluşum sizi sınama noktasına getirebilir. Kariyerde önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.

Mayıs: Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin yaşanabileceği mutlu bir zaman dilimi. İçsel gücünüzü bulabileceğiniz yaratıcı güzel bir ay olacak.Buna sizinde izin vermeniz gerekmektedir.

Haziran: Finansal oluşumlarla ilgili kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Seçimlerinizi sorgulayabilirsiniz. Bu anlamda güçlü ve güvenilir kişilerden destekler alın.

Temmuz: Ortaklık ve ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar gündeminize gelebilir. Var olan projeleriniz de sorumlulukları alıp başlatma enerjisini mücadeleli bir şekilde devam ettirmelisiniz.

Ağustos: Ortaklıklarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu. Ortaklaşa finansal konularda güzel şanslar elde ederken devam eden finansal ve hukuki bir süreç başarılı bir şekilde sonuçlanabilir.

Eylül: Aşk hayatınızla ilgili önemli tanışmaların gündeme gelebileceği bir ay. Bunun yanında seyahatler ve kısa eğitimler de kişiliğinizi geliştirmek adına faydalı olabilir.

Ekim: İlişkilerinizle ilgili mücadele vermeniz gereken gerilimli bir zaman dilimi olabilir. Maddi konularınızla ilgili yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir.

Kasım: Sosyal çevre ilişkileriniz hız kazanıyor olacak. Olaylar hiç ummadığınız güzel bir noktaya taşınabilir. İlişkiler adına yeni bir oluşum yaratabilirsiniz.

Aralık: Hayatınızın dönüm noktasını yaşamınıza çekecek önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Sürpriz bir çocuk haberi ya da evlatlarınızın başarısı ile ilgili bir konu hayatınızı renklendirebilir.