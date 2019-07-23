"Oğlak Burcu - Özellikler"

Oğlak Takım Yıldızı (Astronomi)

Oğlak takımyıldızının ilk dekanınında, hedefine hızla giden bir ok olarak kabul edilen Sagitta bulunur. İkinci dekanatta başlıca yıldızlar olarak Al Tair ve Aquila vardır. Son dekanda ise Dolphin yani Yunus bulunur.

Mitoloji

Oğlak burcu ile bağlantılı olarak çok efsaneye rastlamak mümkündür. Bunların başında, çirkinliğinden ürkerek kendisini terkeden annesine rağmen, nymphaların peşinde koşmakta üstüne olmayan, keçi kafalı ve ayaklı çoban tanrı Pan gelir. Latin mitolojisinde ise Pan'ın yerini tanrı Faunus tutar.

Diğer bir efsaneye göre de, çocuklarını doğar doğmaz yutan tanrı Kronos'tan korumak amacıyla, Zeus'u İda dağındaki bir mağaraya götüren dadı Amaltehia, O'nu korkunç bir canavar olan keçinin sütü ile besler. Bazı geleneklerde Amalthia'nın aslında bu keçinin adı olduğu kabul edilr.

Babil mitolojisinde ise keçi figürüne sıkca rastlanır. Bunlardan ilki, Küçük Ayı takım yıldızına "Danseden Keçiler" denmesidir. Ortada duran bir satirin etrafında altı keçinin majikal amaçlı bir dans yaptıklarına inanılır.

Bir diğeri ise, insanların günahlarını ve hastalıklarını yüklendiğine inanılan ve "Günah Keçisi" kavramının temelini oluşturan tanrı Nin-Girsu'dur.

Sembol

Oğlak burcunun sembolü, Kaldeliler tarafından Capricornus olarak bilinen kuyruğu balık, kendi keçi bir semboldür.

Pek çok kültürde, mitolojik olarak bilinçaltını sembolize eden denizden gelen ve geceleri yerine geri giden, insanlara medeniyetin yollarını öğretmeye çalışan bir yaratık ile özdeşleştirilir.

İlkel dinlerde keçi, her zaman kurbanlık bir hayvan olarak kabul edilmiştir. Filistinliler'de yarı balık tanrı Dagon, Babil'de ise Oannes Oğlak ile özdeşleştirilir.

Yaşam

Zıt burcu olan Yengeç anneyi, evi ve babanın manipulasyonu temsil ederken, Oğlak babayı, dış dünyayı ve annenin manipulasyonunu temsil eder.

Oğlak, doğal Tepe Noktası ve horoskoptaki en güçlü ev pozisyonudur. Doğum haritasını ikiye bölerek, bireysellikle kollektivitenin birbirinden ayrılmasını ve tekrardan entegre olmasını sağlar.

Yay'da toplum içine yeniden doğan ve kollektif yaşantının kurallarını kabul ettiğine inanılan birey, artık Oğlak aşamasında, kendine bu toplum içinde bir statü elde etmeye çalışacaktır. Belki yaşadığı toplumun hiyerarşisi içinde, Yay'da öğrendiği kuralları ve yasaları uygulamaya koyarak ileri noktalara doğru ilerlemek için mücadele etmeye başlayacaktır.

Temelinde, Akrep'de öldürülen ve Yay'da kollektif bir platforma tekrar doğuşu sağlanan egonun dışa vurumu ve kollektif bir şekilde kabul görmesini sağlamak içgüdüsü yatar.

Bu aşamada bireyin miras ya da kalıtım yoluyla getirdiklerinin ötesinde bazı şeyler başarması ve kazanması gerekir. Yani bir yerde, ilksel model olan anne-babayı aşma, onlardan farklı özelliklere de sahip olma arzusunun ve gereğinin yaşanmasının söz konusu olduğu da söylenebilir.

Oğlak'la birlikte kişiliğin oturması, sosyal ve toplumsal seviyede yaşanması, bununla bağlantılı olarak statü ve toplumsal kabul sağlayacak her türlü tekniğin geliştirilerek uygulamaya sokulması söz konusudur. Bu doğrultuda bakıldığı zaman, bireyin yaşamını idame ettirecek bir işten öteye giderek kendine, isim, unvan kazandıracak bir arayış içinde olması, kariyer yapmayı istemesi doğal görülecektir.

Bu çerçevede bireyin tüm bunları elde edebilmek doğrultusunda hırs yapması, tutkular geliştirmesi, maddeyi iyi manipule edip, gerekli kazançları sağlayabilmek doğrultusunda organize ve inşa edici bir biçimde hareket etmesi mümkün olacaktır.