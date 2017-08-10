Ogilvy & Mather Türkiye’de bayrak değişimi

Ogilvy & Mather Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Üst Yöneticisi Paul O'Donnell, görevinden ayrılan Özkan’a uzun yıllardır O&M’e sağladığı değerli katkılar için teşekkür ederek, “Emine Çubukçu son 8 yıldır Ogilvy PR’da, uluslararası kurumsal ağın ve iş ortaklarımızın beklentilerini aşarak önemli başarılara imza attı. Ogilvy & Mather’ın, çok önem verdiğimiz Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin Çubukçu’nun liderliğinde büyümeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ogilvy & Mather Ülke Başkanlığını üstlenen Emine Çubukçu ise, “Ogilvy, standartları kadar hedefleri de yüksek bir uluslararası iletişim danışmanlığı ağı. Dünyanın 126 ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Ogilvy markasına ve vaat ettiği hizmet kalitesine inanan, güvenen iş ortaklarımızın beklentilerini aşmak ve bütün paydaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere, geçmişte olduğu gibi bugün de tutkuyla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

36 yıldır iletişim sektöründe çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen, kurucu ortağı olduğu Capitol Halkla İlişkiler’in 2000’de Ogilvy tarafından satın alınmasıyla

grubun Ülke Başkanlığı görevine getirilen Özkan, Reklamcılar Derneği’nin de 12. Başkanı oldu. Aytül Özkan, görevini devrederken şunları söyledi:

“Ogilvy & Mather’ı Türkiye’de temsil etmekten ve çatımız altında yer alan son derece değerli markaların bir parçası olmaktan hep gurur duydum. Şimdi de görevimi çok sağlam bir ekibe teslim ediyorum. Başta yeni Ülke Başkanımız Emine Çubukçu, reklam ajansımızın Genel Müdürü Elif Adalı Erten ve Kreatif Başkanımız Selim Ünlüsoy olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımın başarılı işlere imza atmaya devam edeceklerine olan inancım tam.”

EMİNE ÇUBUKÇU KİMDİR?

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Şirketleri Birliği ICCO’da 2015 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olan Emine Çubukçu, reklam, halkla ilişkiler ve kamu ilişkilerinde, kamuoyu eğilimlerini yansıtan verilere dayalı stratejilerin geliştirilmesi, marka iletişimi ile konu ve kriz yönetimi alanlarında yurtiçi ve dışında 25 yıldan fazla deneyime sahip.

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden yüksek lisans dereceleri bulunan Çubukçu, evli ve bir erkek çocuk annesi.