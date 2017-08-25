Oger'in Türk Telekom hisseleriyle ilgili flaş gelişme

Reuters'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Türk Telekom'dan dolayı 4.75 milyar dolar borcu bulunan ve bir süredir bu borcunu ödeyemeyen Oger Telekom'un hisseleri Saudi Telecom'a geçebilir.

Kaynaklar, bu hisse değişiminin gerçekleşmemesi halinde ise Oger'in hissesinin Türk hükümeti tarafından satın alınabileceğini söyledi. Oger, 290 milyon dolarlık borç ödemesini Eylül ve Mart aylarında gerçekleştirememişti. Türk Telekom'da yüzde 55 pay Oger Telecom'un sahip olduğu Otaş'a ait. Eğer satış gerçekleşirse büyük hissedar artık Saudi Telekom olacak. Hazine ise Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 paya sahip. Hazine, Ağustos’un ilk haftasında Otaş’a gönderdiği mektupla kredi sorununun çözümü için 60 gün süre tanımıştı. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

