Ogeday Girişken sevgilisi İlayda Yalçın'dan ayrıldı

Survivor 2017'nin şampiyonu milli kürekçi Ogeday Girişken, kötü haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Survivor Ogeday, uzun süredir aşk yaşadığı İlayda Yalçın'la anlaşarak ayrıldığını söyledi.

Açıklamanın üzerine Ogeday, sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.Aynı şekilde İlayda Yalçın'da eski sevgilisine ait bütün paylaşımlarını sildi.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversite' sinde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi ve yarışmanın sonunda şampiyon oldu.

1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.