OGD ödülü doğduğu yerde

Başeğmez, mühendis ve işçilerin de katıldığı ödül takdiminde yaptığı konuşmada, ödül almaktan duyduğu gururu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılın ilk yarısında Türkiye’de en çok satılan ilk üç model arasında yer almayı başaran Megane Sedan’ın Bursa Oyak Renault Fabrikaları bantlarından çıkarak, 35 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Başeğmez, “Tüm projelerde olduğu gibi Renault Mais ile ortak çalışmalarımızın sonucu olan ve gururla taşıyacağımız bu ödül, onur köşemizde en özel yerini alacak” dedi. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da Megane Sedan’ın mühendis ve işçilerin emeğinin ürünü olduğunu ifade ederek, “Megane Sedan’ın kaydettiği 16 bin 750 adet satış rakamı, binek otomobili satışlarımızın yüzde 34.3’ünü oluşturuyor. Megan Sedan, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 modelinden biri” değerlendirmesinde bulundu.