Ofton İnşaattan Çağdaş Yaşam test

Ofton İnşaat Şehir Merkezinde Çağdaş Yaşam Alanları Sunuyor…

OFTON İnşaat, stratejisini şehir merkezlerinde çağdaş yaşam alanları sunmak üzerine dayandırmış bir şirkettir. Bu strateji dâhilinde İstanbul’un merkezi noktalarında birçok Elysium projesini eş zamanlı şekilde götürüyor. Elysium Fantastic Bomonti ve Rixos Elysium Suites Taksim isimli projelerinin satışını devam ettiren Ofton İnşaat, Elysium Residence Taksim projesinin satışlarına da başladı. İstanbul’un merkezî ve talep gören bölgelerindeki yatırımlarının devam ediyor. Bu anlamda proje potansiyelini artırarak değerlendirmeyi planlayan Ofton İnşaat, Avrupa’da da benzer projelere ağırlık vermenin hesaplarını yapıyor.



Satışları devam ediyor



Ofton İnşaat , yurtiçinde ise Elysium Fantastic Bomonti ve Rixos Elysium Suites Taksim projelerinin ve Elysium Residence Taksim projelerinin satışına devam ediyor. Elysium Fantastic Bomonti evleri 40 bin metrekare inşaat alanında, akıllı ev teknolojisi ile inşa edilmiş 346 rezidanstan oluşuyor. 15’inci kattan 6’ncı kata kadar basamaklı olarak devam eden mimari yapıya sahip projenin en yüksek noktası ise 52 metre. Ayrıca 800 metrekarelik restoran, bin metrekarelik sosyal tesis ve 9 bin metrekarelik otopark alanı bulunuyor. Öte yandan 9 tane de iş yeri yer alıyor. 57 ile 92 metrekare büyüklüğündeki 1+1 stüdyo daireler ile 191 ile 314 metrekare büyüklüğündeki 3+1, 4+1 dubleks ve teraslı penthouse 230 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor.



Rixos Elysium Suites Taksim, Rixos Hotel Group’un İstanbul’daki ilk yatırımı olarak öne çıkıyor. Bu açıdan Ofton İnşaat’ın şehir otelciliğine ve turizme katkısı olarak görülüyor. Rixos Elysium Suites Taksim’deki suitler 1+1 dubleks loft tipinde tasarlandı. Suit sahipleri burada 5 yıldızlı otel konforunda yaşamayı tercih edebilecekleri gibi, dairelerini günlük, haftalık, aylık ve yıllık şekilde

kiraya verebiliyor. Bu kiralama süreci Rixos Otel’i tarafından üstleniliyor. Bu sistem orta vadede tüm yatırımı geri öderken, uzun vadede de oldukça yüksek bir kârlılık sağlıyor. Rixos Elysium Suites’ın iç mimarisi de Beyoğlu’nun klasik atmosferine ve doğal dokusuna uyumluluk gösteriyor. Lübnan Morocco Restoran’ı, Rixos Royal SPA’sı, Rixos’un Osmanlı mimarisiyle tasarlanan özel hamamı da bulunuyor.



Elysium Residence Taksim, mimari açıdan da her boyuttaki aileye uygun tarzda tasarlandı. Konutlar stüdyodan, bahçeli ve teraslı dublekslere uzanan toplam 91 daireden oluşuyor. 1+1‘ler 54 ve 193 metrekare, 2+1 dubleks daireler ise 128 metrekare ile 193 metrekare arasındaki boyutlarda sunuluyor. Projenin teslim tarihi Nisan 2012 olarak belirlendi.

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