OFTON’dan Bodrum Aşıklarına…

Hayatın kıyısında değil, tam ortasında olmak… Aynı anda uzansanız dokunacak kadar yakın, şehrin tüm güzelliklerini bir arada görebilecek kadar uzak… İşte aşk bu.



Hayatın, denizin, güneşin, eğlencenin kalbinde, hayallerin gerçekleştiği yerdesiniz…

Eliysium Miramar Bodrum merkezde Yokuşbaşı mevkiinde anayolun kara tarafındaki yamacında, yaklaşık 22 dönüm eşsiz bir arazi üzerinde… Bodrum Kalesi, marina, şehir, doğa, deniz ve Kos Adası’na kadar uzanan manzarası ile gerçek olamayacak kadar etkileyici…



Akıllı ev sistemi ile donatılmış 23 blokta, 46 adet 3+1 dubleks ikiz villa (192 m2) ve 4 adet 4+1 Penthouse (197 m2) oluşan Elysium Miramar, her eve özel yüzme havuzu ve bahçe, Penthouselar’da ise bahçe ve çatı havuzu ile Bodrum aşıklarını bekliyor…



Yaz-Kış yaşanacak eşsiz bir proje…

Tüm ev sahiplerinin 12 ay kullanımında olacak olan sosyal alanda; karşılama resepsiyonu, 60 kişilik restoran/ lounge, açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, kapalı ve açık çocuk oyun alanı, spor salonu, sauna, buhar odası, Türk hamamı ve 12 ay boyunca housekeeping hizmeti Elysium Miramar’da...



Her şeyin merkezinde olmanın lüksü…

Elysium Miramar ile Bodrum merkeze 1 km, yat limanına ve sahillere 1.4 km, marinaya 1.8 km, hastaneye 500 mt, (Özel Bodrum Hastanesi ve Devlet Hastanesi) havaalanına sadece 30 km mesafedesiniz. Ayrıca alışveriş merkezi ve süpermarketler de hemen yanıbaşınızda.



Bodrum’un zirvesinde, hayatın zirvesinde…

Bir yanınız alabildiğine deniz, bir yanınız alabildiğine doğa, yüzünüzde güneş, teninizde ılık bir rüzgar… Böyledir Bodrum’un zirvesinde olmak, hayatın zirvesinde olmak.



Pencerenizden Bodrum’u selamlayarak güne başlamak, balkonunuzda Kos adasına kadar uzanan manzara eşliğinde kurulan sofralar, evinizin havuzunda yaşayacağınız keyifli anlar paha biçilemez…



Elsium Miramar’da, Bodrum’a her gün yeniden aşık olacaksınız…

Bodrum’u ilk görüşünüzü hatırlıyor musunuz? Tepeyi aştıktan sonra o ilk karşılaşmanızı. Nasıl da vurulmuştunuz anında. Şimdi hayal edin, her gün o aşkı tekrar tekrar yaşadığınızı…



Sanki bir tablonun içindesiniz. Masmavi denizin üzerinde adalar ve yelkenlilerin seyri eşliğinde panoramik Bodrum manzarası, siz ve sevdikleriniz…



Elysium Miramar’da kendinizi bulacak, Bodrum Bodrum diyeceksiniz…



Detaylı bilgi için tıklayın.



İlandır.