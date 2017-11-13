Ofsaytı reklam setinde öğrendim

◊ Yazmak mı yoksa oynamak mı daha zormuş?

- Zorlukları düşünen biri değilim. Yazmayı ilk defa deneyimliyorum. Açıkçası başta nasıl yazacağımı da bilmiyordum. Ama yazmaya başlayınca, düşüncelerimin kalem aracılığıyla aktığını fark ettim. O yüzden bir zorluk yaşamadım.



◊ Kitabınızı anneannenize ithaf etmişsiniz...

- Ben de annesi babası çalıştığı için anneannesi tarafından büyütülmüşlerdenim. Kendisi zamanla anneannemden öte en iyi arkadaşım oldu. Onu kaybettikten sonra toparlanmam zaman aldı. Benim için çok özel bir insan. Oyuncu olmamda hatta bu kitabın yazılmasında payı büyük. En temelinde anneannem, benim kahramanım.



◊ Yıllardır ekrandasınız, yıldızınız hiç sönmedi. Nedir bu başarının formülü?

- Öncelikle, sevdiğim işi yapıyorum. Elimden geldiğince işleri seçmeye çalışıyorum. Konservatuvara ilk girerken hissettiğim heyecanı kaybetmemeye uğraşıyor ve seçimlerimi de buna göre yapıyorum.



◊ İnternette adınızı arattığımızda sansasyonel bir olayla karşılaşmıyoruz hiç. Bu bilinçli bir tutum mu?

- Evet. Ben sadece işiyle anılmak isteyen biriyim. Bu anlamda sadece yaptığım işe konsantre oluyorum. Onun dışında gayet sıradan yaşayan biriyim.



◊ Bir yerde “Müzik yediğin yemeğin içine katılan baharat gibi, lokmanın tadını daha da güzelleştirir” demişsiniz. Sanırım müzikle de içli dışlısınız...

- Müzikle çocukluğumdan beri içli dışlıyım. Boş vakitlerimde yaptığım en güzel şey müzikle uğraşmak. Henüz bunları paylaşacak kadar profesyonel değilim. İleride yaptığım müzik eğer “beni paylaş” derse bundan da çekinmem.



KENDİ YOLUNU ÇİZENLERDENİM

◊ Hiç pişmanlıklarınız olmaz mı sizin?

- Hayatımda “Olmasaydı iyi olurdu” gibi cümleler kullanmıyorum. Bazen bazı olayları yaşarken, ah keşke bu başıma gelmeseydi desek de uzun vadede baktığımızda, o olaylar bizi başka noktalara götürebiliyor. Farklı şeyler düşündürebiliyor.



◊ Dizi sektöründe örnek aldığınız isimler var mı?

- Örnek aldığım kişilerin genelde kendi yolunu çizen insanlar olduğunu anladığımda ben de kendi yolumu çizmem gerektiğini hissettim. Şu anda o şekilde örnek aldığım biri yok. Ben kendi yolumu çizmek için uğraşanlardanım. Bunun daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yaşayan insanlara da çok saygı duyuyorum.



YAZDIĞIM SÜREÇTE İYİLEŞTİĞİMİ HİSSETTİM

◊ Sizi bir YouTube videosunda burç yorumu yaparken görmüştük...

- Bir dönem merakım vardı. Bu merak boş kalmasın diye astroloji dersi serüvenim oldu. 10 ders kadar aldım. Hâlâ da ilgim var. İnançtan öte bilimsel yanı olan bir konu astroloji.



◊ Rol aldığınız reklamda uzun uzun ofsayt anlatırken pek sempatiktiniz. Futbolla ilginiz ne düzeyde?

- Futbolla hiçbir zaman derinlemesine bir alakam olmadı. Çocukluktan beri ekstrem sporlara ilgim oldu. Bir dönem mahallede maç yapmak dışında futbolla ilgilenmedim. Takım da tutmuyorum. Reklamda o ofsaytı anlatmadan önce bana uzun uzun ofsaytı açıklayan arkadaşlar oldu. Ben ofsaytı o gün o sette öğrendim.



◊ Kitap yazmak nereden çıktı?

- Bir gün Karakarga’nın yayıncısı Kutlukhan Perker ile oturuyorduk, bana “Neden yazmıyorsun?” diye sordu. O zamana kadar okulda yazılması gerekenler dışında hiçbir şey yazmamıştım.

Haliyle kitap yazmak gibi bir hedefim de yoktu. “Yapabilir miyim bilmiyorum” dedim. O da “Yapmadan bilemezsin, yap” diye ısrar etti. Başladım yazmaya. Dediğim gibi düşünceler ve kalem akmaya başladı.

Yıllarca bazı şeyleri içimde tutmuşum, yazarak hepsini dışarı vurdum. Yazmak benim için terapi gibi oldu. Bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Yazdıklarım iyi de olabilir kötü de. Fakat kendi adıma bu kitabı yazdığım süreçte iyileştiğimi hissettim. Bu duygu çok hoşuma gitti.

YOLUN NERESiNDE OLDUĞUMU BiLMiYORUM

◊ Cahit Sıtkı’nın hesabıyla yolun yarısına bir kala, hedefleri, hayalleri tutturdunuz mu?

- Evet yaş 35 yolun yarısı eder... Hayal kurmadığım zamanlarda yaşadığımı hissetmiyorum. Bugüne kadar gerçekleşen hayallerim oldu. Henüz gerçekleşmeyen hayallerim de var. Hayallerin gerçekleşmesi çok etkileyici, hatta mucize tadında diyebilirim. Sadece hayal kurmak da olmuyor. O hayalin üstüne düşmek, emek vermek gerek. Ben emek veriyorum ve vermeye de devam edeceğim. Bu arada kısa bir not; Cahit Sıtkı “Yaş 35 yolun yarısı eder” demesine karşın 46 yaşında hayata gözlerini yummuş. Ben kendi adıma yolun neresinde olduğumu bilmiyorum.

