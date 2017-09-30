CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından İstanbul Halkalı’daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Kerbela İslam dünyasındaki derin ayrışmayı doğuran en önemli olaydır. Hak gelince zail olması gereken batılın yeniden uyandırılmasıdır Kerbela’da olan. Günümüz dünyasının en kanlı coğrafyası yani Ortadoğu coğrafyasında akan kan aslında dinmeyen Hazreti Hüseyin’in kanıdır. Bu kan zulmedenlerin, hakka, hukuka ve adalete inanmayanların akıttığı kandır.”

CHP Lideri, Hz. Hüseyin’in şehit olacağını bildiğini ve şehitliğinin yeni Kerbelaların önüne geçmek için bir insanlık dersine dönüşmesini arzuladığını belirterek şöyle devam etti: “Biz, Sünnisiyle, Şiisiyle, Alevisiyle tüm İslam dünyası olarak bunu şu ana kadar başaramadık. Tüm amalarımızı, lakinlerimizi, ancaklarımızı geride bırakıp İslam dünyasının sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel geri kalmışlığına karşı ortak çözümler üretmeliyiz. Barış, adalet ve kardeşlik dini olan İslam’ın hüküm sürdüğü coğrafyadaki kanın, gözyaşının, eşitsizliğin karşısında çaresizliğimizin nedenleri üzerine soğukkanlılıkla düşünmeli ve akılcı bir yol bulmalıyız. Beşeri ve fenni ilimlerdeki üretimlerimizi artırmalıyız. İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz.

Öncelikli görev kanı durdurmak

Her bir müminin öncelikli görevi, ağabeyi Hazreti Hasan ile birlikte Resullah’ın çiçek demeti, emaneti denilerek sevilen milyonlarca Müslüman’ın ismini taşımaktan gurur duyduğu Hazreti Hüseyin’in yüzyılımızda da akmaya devam eden kanını durdurmaktır. Tüm ısrarlara rağmen hedefi Kufe olan yolculuğundan vazgeçmeyen, ilim, hikmet, irfan sahibi Hazreti Hüseyin ve 70 yol arkadaşına karşı tarihsel borcumuz budur. Çünkü Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna canlarını verdikleri yol, sevgili Peygamberimizin haksızlık, zulüm, baskı ve zorbalığa karşı direnişinin yoludur. İnsanlık tarihinin en acı katliamlarından birisi olan Kerbela, haksızlığa karşı göstereceğimiz cesaretin, zulme karşı kuracağımız umudun adıdır.

Unutulmamalıdır ki günümüzün yezitleri karşısında sessiz kalanları, tiranlar karşısında susmayı kabul edenleri, zulüm sahipleriyle bir olanları tarih yazmayacaktır. Tarih haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayanları yazmıştır ve yazmaya da devam edecektir. Allah’ın bizleri zulmün karşısında susturmamasını, dilsiz şeytan kılmamasını diliyorum. Müslümanların etnik kimlik ve inanç farklılıkları gerekçesiyle birbirlerine uyguladıkları zulme ve zulümden faydalananlara, kimi çevrelere karşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu Cumhuriyetimizin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin tüm İslam dünyasına rehber olmaya devam edeceğine inanıyorum.”