Office 2019 sadece Windows 10 altında çalışacak!

Office 2019'u kullanmak isteyen ya da Office sürümlerini güncellemek isteyenlerin Office 365 abonesi olmaksızın yeni ofis paketini kullanması için Windows 10 kullanması yeterli olacak. Windows 7 veya Windows 8.1 yüklü bilgisayar kullanıyorsanız maalesef Office 2019 için herhangi bir şansınız olmayacak. Bu durum Office for Mac sürümünü kapsamıyor.



Office 2019'la birlikte Microsoft destek süresinde de değişikliğe gidiyor. Kullanıcılara Office 2019'u almalarının ardından 5 yıl doğrudan destek verecek olan teknoloji devi, 2 yıl da uzatılmış destek sunacak. Yani toplamda 7 sene Office 2019 desteğini alacaksınız.



Peki Office 2019'un içinde neler var? Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Exchange, SharePoint, Skype for Business sürümleri paketin içinde yer alıyor.