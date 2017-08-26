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    Oettinger: AB ülkeleri vaad edilen parayı finanse etmeli

    AA
    26 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:51

    AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, üye ülkeleri, sığınmacılara yardımcı olması için Türkiye’ye vaad edilen paraları ödemeye çağırdı.

    OETTINGER, Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Türkiye ile AB arasında sığınmacılara ilişkin olarak yapılan anlaşma çerçevesinde AB ülkeleri tarafından vaad edilen paranın ödenmesi gerektiğini belirterek, “Üye ülkeler 2 milyar ve artısını finanse etmeli” dedi.
    Dergide, ‘Ankara’ya daha fazla para’ başlığıyla haberleştirilen demecinde Oettinger’in, 2018 yılı için AB Komisyonu bütçesinden Türkiye’ye verilmek üzere 300 milyon euronun ayrıldığını belirterek, geri kalan 2 milyar 700 milyon euroyu AB’ye üye ülkelerin ödemesini istediği aktarıldı.
    Haberde, bu talebin Almanya’daki koalisyon hükümeti ve AB ülkeleri arasında görüş ayrılıklarına yol açtığı ifade edilerek, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bu paranın verilmemesinin yollarını aradığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ise ağırlıklı olarak Fransa ve İtalya’nın buna karşı çıkmaları ve Yunanistan’a giden sığınmacıların sayısının yeniden artmaya başlamasından dolayı Gabriel’in düşüncelerine karşı çıktığı kaydedildi.

    ALMANYA’DAN 500 MİLYON KATKI
    AB Komisyonu yetkililerinin, hatta Bakan Gabriel’in de üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) bazı politikacıların da Gabriel’in bu tutumuna karşı olduğu belirtilerek, Avrupa Parlamentosu SPD Grubu Başkanı Jens Geier’in, bu yardımların ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine de katkı sağladığına dikkati çektiği aktarıldı.
    AB ülkeleri 2016 yılında, Türkiye’ye 3 yıl boyunca her yıl 3 milyar euro verme vaadinde bulunmuş olmalarına rağmen Türkiye henüz ilk 3 milyar euroluk kısmı bile tümüyle alabilmiş değil.
    Almanya’nın ödenmesi gereken ilk 3 milyar euroluk kısma 500 milyon euro katkı sağladığı ifade edilen haberde ayrıca, 2018 yılında AB Komisyonu’nun daha fazla katkı veremeyecek olması ve AB’den ayrılan İngiltere’nin katkısının devam edip etmeyeceğinin henüz bilinmemesi sebebiyle Almanya’nın katkı payının artabileceği görüşüne yer verildi.

    Etiketler: Türkiye , AB , sığınmacı , yardım , Günther Oettinger
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