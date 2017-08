Ödüllü filmler bu festivalde

Festivalde yine saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımlar yer alıyor. Festival 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, ekim ayı boyunca da İstanbul dışında 6 şehirde gösterimlerine devam edecek.



FATİH AKIN’DAN HANEKE’YE

Filmekimi programında bu yıl yer alan filmler şöyle:



Cannes’da Altın Palmiye kazanan, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un sanat dünyasını tiye aldığı ‘The Square’, yine Cannes’da Jüri Büyük Ödülü dahil dört ödül kazanan, 1990’ların başında, AIDS’in hiç durmadan can aldığı umutsuz günlerde, toplumdaki umursamazlığa, tahammülsüzlüğe ve ayrımcılığa karşı eylemlerini yükselten Act Up Paris örgütünü ve eylemcilerini merkez altına alan ‘120 BPM’, Juliette Binoche, Gérard Depardieu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Bright Sunshine in’, ‘The Lobster’ ile takdirleri kazanan Yorgos Lanthimos’un Cannes En İyi Senaryo ödüllü yeni filmi ‘The Killing of A Sacred Deer’, ‘Artist’in yönetmeni Michel Hazanavicius’un yeni filmi efsane yönetmen Jean-Luc Godard’ı anlattığı ‘Le Redoutable’, Robert Pattinson’ın müthiş performansıyla dikkat çeken Safdie kardeşlerin yeni filmi ‘Good Time’, Michael Haneke’nin Cannes’da yarışan son filmi ‘Happy End’ (Mutlu Son) ve Cannes’da Diane Kruger’e En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran, Almanya’nın bu yıl ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterdiği Fatih Akın’ın son filmi ‘In The Fade’.



FESTİVAL BODRUM’A DA GİDECEK

Filmekimi’nin İstanbul’daki gösterimleri bu yıl da Beyoğlu ve Atlas sinemaları, Kadıköy Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

İstanbul’un ardından Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir’de ve bu sene ilk defa 27-29 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.