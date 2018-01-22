Ödüllü filmin galası üniversitede yapıldı

Üniversite öğrencisinin ödüllü belgeselinin gösterimi yapıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Elif Nur Kayalar’ın Türkiye’de yaşayan albinizmli bireylerin hayat tecrübelerine odaklanan belgesel filmi ‘Kar Taneleri’nin galası, üniversitenin Dragos Kampüsü’nde yapıldı. Galaya İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Peyami Çelikcan, Albinizm Derneği üyeleri, albinizmli bireylerin aileleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Geçtiğimiz yıl çekimleri tamamlanan belgesel filmin proje danışmanlığını üstlenen İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan; “Bu özel proje için öğrencimiz Elif Nur Kayalar’ı albinizm konusunda dikkat çektiği için bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Elif Nur’un bu özel projesine destek veren başta Albinizm Derneği başkanına, dernek üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öğrencilerimizin hayata geçirdikleri projelerle bu tarz konulara karşı göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından gurur duyuyor ve bu tarz çalışmaların her geçen gün daha da artmasını diliyorum” dedi.

Albinizmli Emre Bora Atay'ın mini konserinin ardından gala, Albinizm Derneği Başkanı Pınar Koşar’ın İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan’a teşekkür sertifikası takdim etmesiyle son buldu.

‘Kar Taneleri’ belgesel filmiyle Hindistan’ın en önemli film festivallerinden biri olan ‘Woodpecker Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Öğrenci Filmi’ ödülünün sahibi olan Elif Nur Kayalar aynı zamanda Keşmir Uluslararası Film Festivali’nde sağlık kategorisinde, Worldwide Women’s Film Festivali’nde de kısa belgesel kategorisinde de ödül kazanan isim oldu.