Ödül töreninde Miley şoku

Teen Choice Ödülleri’nin 19’uncusu, müzik, televizyon ve sinema sektörünün yıldızlarını Los Angeles’ta bir araya getirdi. Riverdale’in 7, Teen Wolf’un 4 ödülle öne çıktığı törende, beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bruno Mars’la birlikte onur ödülü verilecek olan Miley Cyrus, gecenin başlamasına sadece 30 dakika kala sahneye çıkmaktan vazgeçti.





Tören alanına geldikten kısa süre sonra apar topar oradan ayrılan 24 yaşındaki şarkıcı, ilerleyen saatlerde bir açıklama yaptı. Ancak açıklamada neden törende kalmadığını söylemek yerine yeni single müjdesi vermekle yetindi: “Sevgili hayranlarım ve töreni izleyenler. Ödül için size kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Niyetim orada olup ödülü almak ve bunu kutlamaktı. Saklamaya çalışıyordum ama yeni single’ım ‘Younger Now’ bu cuma yayınlanıyor. Bunun için çok heyecanlıyım.” Bu açıklama Cyrus hayranlarını yatıştırmaya yetmedi, genç şarkıcıyla ilgili sosyal medyaya eleştiri mesajları yağdı.

Geceye damga vurdu!

Geceye katılanlar arasında ünlü şarkıcı Rita Ora da vardı. Ora, pembe dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran isimlerdendi



GECEDEN NOTLAR

- Bruno Mars gecede Visionary Award’un sahibi oldu.

- Gecede #SeeHer Ödülünü Vanessa Hudgens, 10 Yıl Ödülü’nü Maroon 5 aldı.

- Michael Pena ve Kumail Nanjiani, ödül anons etmek için lego elleriyle sahneye çıktı.

- Louis Tomlinson ve Bebe Rexha da törende sahneye çıkan isimlerdendi.

- Grant Gustin ve Melissa Benoist, ödüllerini birlikte aldı.





Kazananlar



Televizyon

En iyi drama: Riverdale

En iyi drama erkek oyuncu: Cole Sprouse – Riverdale

En iyi drama kadın oyuncu: Lucy Hale – Pretty Little Liars

En iyi Fantastik- Bilimkurgu dizisi: The Vampire Diaries

En iyi Fantastik- Bilimkurgu erkek oyuncu: Dylan O’Brien – Teen Wolf

En iyi Fantastik- Bilimkurgu kadın oyuncu: Kat Graham – The Vampire Diaries

En iyi yaz dizisi: “Teen Wolf”

En iyi yaz dizisi erkek oyuncu: Tyler Posey – “Teen Wolf”

En iyi yaz dizisi kadın oyuncu: Holland Roden – “Teen Wolf”

En kötü tv karakteri: Janel Parrish – “Pretty Little Liars”

En iyi çıkış yapan dizi: Riverdale

En iyi çıkış yapan oyuncu: Lili Reinhart – Riverdale

En iyi çift: #BUGHEAD (Lili Reinhart & Cole Sprouse) – Riverdale

En iyi aksiyon dizisi: The Flash

En iyi aksiyon erkek oyuncu: Grant Gustin – The Flash

En iyi aksiyon kadın oyuncu: Melissa Benoist – Supergirl

En iyi komedi dizisi: Fuller House

En iyi komedi erkek oyuncu: Jean-Luc Bilodeau – Baby Daddy

En iyi komedi kadın oyuncu: Candace Cameron Bure – Fuller House

En iyi çizgi dizi: Family Guy

En iyi reality şov: The Voice

En iyi geçmişte yayınlanan dizi: One Tree Hill

En iyi televizyon kişisi: Ellen DeGeneres – The Ellen DeGeneres Show

En iyi dudak kenetlenmesi: Dan Stevens & Emma Watson – Beauty and the Beast

En fit kişi: Madelaine Petsch – “Riverdale”

En iyi sahneyi çalan kişi: Camila Mendes – “Riverdale”

Film

En iyi aksiyon filmi: Wonder Woman

En iyi aksiyon erkek oyuncu: Chris Pine – “Wonder Woman”

En iyi aksiyon kadın oyuncu: Gal Gadot – “Wonder Woman”

En iyi bilim kurgu filmi: Guardians of the Galaxy Vol. 2

En iyi bilim kurgu erkek oyuncu: Chris Pratt – “Guardians of the Galaxy Vol. 2″

En iyi bilim kurgu kadın oyuncu: Zoe Saldana – “Guardians of the Galaxy Vol. 2″

En iyi fantastik film: Beauty and the Beast

En iyi fantastik film erkek oyuncu: Dwayne Johnson – “Moana”

En iyi fantastik film kadın oyuncu: Emma Watson – “Beauty and the Beast”

En iyi drama: Everything, Everything

En iyi drama erkek oyuncu: Kian Lawley – “Before I Fall”

En iyi drama kadın oyuncu: Emma Watson – “The Circle”

En iyi komedi: Finding Dory

En iyi komedi erkek oyuncu: Zac Efron – “Baywatch”

En iyi komedi kadın oyuncu: Ellen DeGeneres – “Finding Dory”

En kötü adam: Luke Evans – “Beauty and the Beast”

En iyi çıkış yapan yıldız: Auli’i Cravalho – “Moana”

En iyi çift: Emma Watson & Dan Stevens – “Beauty and the Beast”

En iyi yaz filmi: Spider-Man: Homecoming

En iyi yaz filmi erkek oyuncu: Tom Holland – “Spider-Man: Homecoming”

En iyi yaz filmi kadın oyuncu: Zendaya – “Spider-Man: Homecoming”

Müzik

En iyi erkek: Harry Styles

En iyi kadın: Ariana Grande

En iyi müzik grubu: Fifth Harmony

En iyi country müzik sanatçısı: Carrie Underwood

En iyi elektronik/dans: Calvin Harris

En iyi latin sanatçı: CNCO

En iyi R&B/Hiphop: Beyoncé

En iyi rock şarkıcısı: Harry Styles

En iyi kadın şarkıcı şarkısı: Camila Cabello – “Crying in the Club”

En iyi erkek şarkıcı şarkısı: Niall Horan – “Slow Hands”

En iyi grup şarkısı: Fifth Harmony (feat. Gucci Mane) – “Down”

En iyi işbirliği: Steve Aoki & Louis Tomlinson – “Just Hold On”

En iyi yaz şarkısı: “Despacito” – Luis Fonsi & Daddy Yankee (feat. Justin Bieber)

En iyi yaz şarkıcısı kadın: Camila Cabello

En iyi yaz şarkıcısı erkek: Shawn Mendes

En iyi yaz grubu: Fifth Harmony

En iyi pop şarkısı: “Shape of You” – Ed Sheeran

En iyi courtry şarkısı: “Body Like a Back Road” – Sam Hunt

En iyi elektronika/dans şarkısı: “Know No Better” – Major Lazer (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

En iyi latin şarkısı: “Despacito” – Luis Fonsi & Daddy Yankee (feat. Justin Bieber)

En iyi R&B Hip hop şarkısı: “I’m The One” – DJ Khaled (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne)

En iyi rock/alternatif şarkı: “Believer” – Imagine Dragons

En iyi yaz turnesi: Ariana Grande – Dangerous Woman Tour

En iyi çıkış yapan sanatçı: Chance the Rapper

Gelecek en büyük yıldız: Grace VanderWaal