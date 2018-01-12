Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı

    ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı

    İHA
    12.01.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içindeki bir bankada meydana gelen soygun girişimi ihbarı, üniversiteyi alarma geçirdi. 

    Edinilen bilgiye göre, ODTÜ yerleşkesi içine bulunan bir bankaya kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce soygun girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

    Bankanın içine girmeyi başaran hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada sirenler çalmaya başladı. Siren seslerine gelen güvenlik görevlileri, ormanlık alana kaçan bir kişiyi gördü.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerleşke içinde ve çevresinde arama çalışması başlatan polisler, civardaki taksi duraklarına kaçan zanlının eşgalini vererek şahsı bulmaya çalıştı.

    Üniversitenin tüm kapıları çıkışlara kapatıldı.

    Etiketler: banka hırsızı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri