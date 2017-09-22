ODTÜ'ye 830 bin dolarlık destek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen törenle, USTDA Bölge Direktörü Carl Kress ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek tarafından 830 bin dolarlık teknik yardımı kapsayan anlaşma imzalandı.

Zeyrek, törendeki konuşmasında, ODTÜ'ye verilen destek için teşekkür ederek, "Bu destek bizim zaten yeşil olan kampüsümüzü daha iyi duruma getirmek için büyük bir fırsat" dedi.

ODTÜ'nün sahip olduğu araştırma altyapısı ve insan kaynağıyla bu yardımı en iyi şekilde değerlendireceklerini dile getiren Zeyrek, "Eminim ki birkaç yıl içinde çok daha iyi bir görüntü sergileyeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Zeyrek, ODTÜ'deki eğitim ve araştırma altyapısı ile her zaman gurur duyduklarına dikkati çekerek, yapılan yardımın Türkiye'deki üniversiteler için de örnek olduğunu söyledi.

Büyükelçi Bass da Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, güçlü, istikrarlı, huzurlu, refah seviyesi yüksek ve demokratik bir Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına olduğunu söyledi.

"Eğitim, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve ekonomik gelişme, güçlü, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye'ye ulaşmanın temel unsurları" diyen Bass, Türkiye'nin ekonomisinin ve endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi için de çaba gösterdiklerini anlattı.

Büyükelçi Bass, bu bağlamda dün New York'ta Boeing ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan 40'a yakın uçak siparişi anlaşmasının önemine değinerek, "Bu, Türkiye ve ABD arasındaki güçlü ve sağlam ilişkiler adına bir başka örnek. Hem hükümetler hem de birbiriyle yakın ilişki içinde olan eğitim kurumları seviyesinde bizim, Türkiye'nin ve Türk halkının başarısını istediğimizi tekrar ortaya koyuyor" dedi.

USTDA Bölge Bürosu Bölge Direktörü Kress, ODTÜ'nün yaptığı başvurunun dünya çapında yapılan birçok başvuru arasından seçildiğini belirterek, yapılacak maddi yardımla üniversitenin sunduğu olanakların artırılarak, öğrencilerin, fakültelerin ve teknik ortakların bu olanaklardan daha iyi faydalanmasının sağlanacağını anlattı.

USTDA'nın ODTÜ'ye projelerin uygulamasında da destek olacağını söyleyen Kress, USTDA'nın 1981 yılından itibaren Türkiye'den 125'ten fazla faaliyeti finanse ettiğini, büronun bu şekilde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olduğunu belirtti.