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    ODTÜ'lü akademisyenlerden ‘çöpten gübre’ dersi

    AA
    02.11.2017 - 11:21 | Son Güncelleme:

    ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında akademisyenler, ortaokul öğrencilerine, evlerindeki çöplerin geri dönüşümü ve bunlardan gübre elde etme teknolojilerini anlattı.

    TÜBİTAK'ın desteklediği Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında başlatılan "Çöpten Gübreye" projesinin koordinatörü Dr. Serap Bilen yaptığı açıklamada, Ankara'daki ortaokul öğrencilerine yönelik 10 gün süreli eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

    ODTÜ'lü akademisyenler, uzmanlar, eğitmenler ve rehberler koordinesindeki projede 200 öğrenciyi üniversite kampüsünde ağırladıklarını belirten Bilen, öğrencilere organik artıkların geri dönüşümünde kullanılan teknolojileri anlattıklarını ifade etti.     

    Bilen, atölye çalışmaları gerçekleştirdikleri öğrencilere, organik artıkların kompostlama yapılarak nasıl değerlendirileceğini bahçede uygulamalı gösterdiklerini bildirdi.     

    Solucan evi ile kompostlama     

    Solucanların organik artıkları yemesi ve dışkılaması süreçlerini de incelediklerini vurgulayan Bilen, öğrencilerle "solucan evi" yaptıklarını belirtti.     

    Bilen, "Bu etkinliklerle öğrencilerin küçük çapta da olsa bir kompostlama ünitesi yapmalarını sağladık. Böylece çocuklarımız organik atıklar, kompostlama, vermikompostlama konusunda oldukça farkındalık kazandı" diye konuştu.     

    Öğrencilere küçük çaplı da olsa evde ve okulda organik atıkları değerlendirebileceklerini gösterdiklerini ifade eden Bilen, "Amacımıza en azından bu proje kapsamında ulaştık. Daha çok öğrenciye ulaşarak, projenin ülke çapında yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.     

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: akademisyen , öğrenci , çöpten gübre
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