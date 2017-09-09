ODTÜ'de ilk kazma vuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100 iş makinesi ve 400 kamyon, 4.8 kilometrelik yeni yol çalışmasına ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgeden başladı.

ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarı’na ve daha sonrasında Ankara Çevre Otoyolu’na bağlanacak olan bulvarın Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan yaklaşık 4.8 kilometrelik kısmın yapımına yönelik madde dünkü protokolde yer alıyordu.

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünün bulunduğu bölgede (Şehir Hastanesi) trafiği rahatlatacak projenin uygulanması ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında anlaşma, Ankara Valiliği’nin devreye girmesiyle sağlanmıştı.





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