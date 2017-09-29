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    Hürriyet >Eğitim>ODTÜ'de ‘Bilimin Ev Hali’ şenliği yapıldı

    ODTÜ'de ‘Bilimin Ev Hali’ şenliği yapıldı

    AA
    29.09.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    ODTÜ, Avrupa'da 250'den fazla şehirle eş zamanlı olarak onlarca bilimsel deneyin sergilendiği ‘Bilimin Ev Hali’ temalı şenlik düzenledi.

    Avrupa'da 25'ten fazla ülkede, 250'den fazla şehirde eş zamanlı yapılan ‘Avrupa Bilim ve Eğlence Günü’, her yıl eylülün son cumasında gerçekleştiriliyor.

    ‘Bilimin günlük hayatın bir parçası olduğu’ mesajını vermenin en verimli yolunun ev olduğu düşüncesiyle kurgulanan ‘Bilimin Ev Hali’ temalı şenlikte katılımcılar, her gün evlerinde iç içe bulundukları ancak belki farkında dahi olamadıkları bilimsel gerçeklerle tanışıyor.

    Toplam 400 kişilik araştırmacı ve gönüllü ekibin hazırladığı 60'tan fazla etkinlik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi fuayeleri, kapalı tenis kortu ve otopark bölgesini kapsayacak şekilde beş odalı ‘dev bir evde’ planlandı.

    Şenlikte, onlarca bilimsel deney sergilendi. Ev ortamında karşılaşılabilen olayların bilimsel açıklamalarının yapıldığı şenliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler ve bilim meraklıları, bilim insanlarıyla deneylere katıldı.

    Gençlere bilim insanı olma yolunda ilham vermeyi amaçlayan etkinlik kapsamında ODTÜ, geçen yıl yaklaşık 15 bin kişiyi ağırlamıştı.

    70'DEN 70'E HERKESE DAVET
    ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, etkinliğe 7'den 70'e kendini genç hissedenlerin katılabileceğini belirtti.

    Etkinliğe 10 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyleyen Kök, "Bilimin Ev Hali'ni gençlere yaşayarak anlatmak istiyoruz. Evde, oturma odasında, garajda, balkonda, mutfakta, banyoda her gün karşılaştığımız olayların arkasında nelerin olduğunu çok basit ve eğlenceli şekilde gösteriyoruz. Bu şenlik, bilimi sevdirme anlamında çok faydalı” dedi.

    Etkinlik hakkında detaylı bilgiye http://obe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

    Etiketler: ODTÜ , Bilim , Bilimin Ev Hali
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