Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

    ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

    AA
    20.01.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    ODTÜ'de öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan tasarım fabrikası törenle açıldı.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Kalkınma Bakanlığı’nın önerisiyle merkez haline gelen tasarım fabrikasının, ODTÜ'ye bir kez daha ilklerin üniversitesi olma gururunu yaşattığını söyledi.

    Fabrikanın akademisyenlerinden Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ise fabrikanın sanayi üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden olan ve patent alınabilen, şirket kurulabilen, elle dokunulur, gerçek ürünlerin ortaya çıktığı bir yer olduğunu belirtti.

    Konuşmalardan sonra, tasarım fabrikasında üretilen fikir ve projelere ait sunumlar yapıldı. Sunum yapan öğrenciler, törenin ardından projeleri için kurulan stantlarda katılımcıların sorularını yanıtladı.

    Açılışta Tasarım Fabrikası Merkez Başkanı Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç da hazır bulundu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri