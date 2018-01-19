Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 20:54 | Son Güncelleme:

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan tasarım fabrikası törenle açıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, açılışta yaptığı konuşmada, Kalkınma Bakanlığının önerisiyle merkez haline gelen tasarım fabrikasının, ODTÜ'ye bir kez daha ilklerin üniversitesi olma gururunu yaşattığını söyledi.

Fabrikanın akademisyenlerinden Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ise fabrikanın sanayi üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden olan ve patent alınabilen, şirket kurulabilen, elle dokunulur, gerçek ürünlerin ortaya çıktığı bir yer olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tasarım fabrikasında üretilen fikir ve projelere ait sunumlar yapıldı. Sunum yapan öğrenciler, törenin ardından projeleri için kurulan stantlarda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açılışta Tasarım Fabrikası Merkez Başkanı Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç da hazır bulundu.

Etiketler: ODTÜ Tasarım Fabrikası
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri