Ödemeye teslimde başla!

Pana Yapı tarafından Fikirtepe’de hayata geçirilen ‘Brooklyn Park’, yeni kampanyası ‘Bugün Al, Teslimde Ödemeye Başla’yla ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Brooklyn Park’tan ev almak isteyenler, kullandıkları kredinin geri ödemesine evlerini teslim aldıktan sonra başlayacak. 2016 sonunda teslim edilecek olan projede daire fiyatları 491 bin 832 TL den başlıyor.



Yeni Fikirtepe’nin sembol projesi Brooklyn Park, ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına yeni kampanyasıyla çıkıyor.

‘Bugün Al, Teslimde Ödemeye Başla’ kampanyası çerçevesinde ev sahibi olmak isteyenler, kullandıkları kredinin geri ödemesini evlerini teslim aldıktan sonra başlatacak. Böylece kirada oturan bir aile, yeni evini teslim alıncaya kadar ödeme yapmayacak. Evine taşındıktan sonra taksit ödemelerine başlayacak olan aileler, bu kampanya ile kolayca ev sahibi olma imkanına kavuşacak. 2016 yılının Aralık ayında teslim edilmesi planlan projenin yüzde 60’ı tamamlanmış durumda.



Detaylı bilgi için tıklayınız.



Kentsel dönüşüm hareketi çerçevesinde pilot bölge olan Yeni Fikirtepe’de Pana Yapı tarafından hayata geçirilen Brooklyn Park, bölgenin en hareketli noktasında yükseliyor. E-5 ve TEM otoyollarına, Boğaziçi ile FSM köprülerine, Marmaray ve Avrasya Oto Tüneli’ne, metrobüs, deniz otobüsüne çok yakın bir noktada yer alan Yeni Fikirtepe, ulaşım açısından büyük avantajlara sahip bir bölge. Yakın çevredeki alışveriş merkezleri, beş yıldızlı oteller, hastane ve üniversiteler ile Yeni Fikirtepe her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yükseliyor.



Estetik mimarisi ve kaliteli donatılarıyla bölgede dikkat çeken bir hale gelen ‘Brooklyn Park’ta Adalar ve Kalamış manzarasına hakim özel dairelerin yanı sıra geniş teraslı ve yeşille iç içe daire seçenekleri de yer alıyor. 113 bin metrekarelik inşaat alanına sahip ‘Brooklyn Park’ta 731 konut ve 13 ticari ünite yer alıyor. Sosyal yaşam ve spor alanlarına geniş yer verilen projenin 14 bin 500 metrekarelik toplam arsasının 5 bin 200 metrekaresi peyzaja ayrılmış durumda. Projede daire fiyatları ise 491 bin 832 TL den başlıyor.



Detaylı bilgi için tıklayınız.



Hem ev sahibi yapıyor, hem kazandırıyor

Projelerde lokasyonun önemine değinen Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Ufuk, merkezde konumlandırılan projelerin her zaman değerli olduğunun altını çizdi. Projeye ilişkin bilgi veren Ufuk “Yatırım değeri olarak merkezi konuma sahip projeler her zaman daha değerlidir. ‘Brooklyn Park’da bulunduğu konum itibariyle yatırımcısına her zaman kazandıracak bir proje olma özelliği taşıyor.



Yeni Fikirtepe’deki ilk projemiz Brooklyn Park. Ardından ‘Broklyn Life’ ve ‘Brooklyn Dream’ geliyor. 2016 yılı Aralık ayında teslim etmeyi planladığımız ‘Brooklyn Park’ için kredi alanlar evlerini teslim aldıktan sonra kredi geri ödemelerine başlayacak. Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyoruz” dedi.



Detaylı bilgi için tıklayınız.