Ödeme kuruluşlarının önü açılıyor

Rekabet Kurumu 7 Eylül 2017 tarihinde bankaları ve ödeme kuruluşlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kurum, ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişimlerini yasaklayan hükümlerin sözleşmelerden kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte ödeme kuruluşlarının birçok banka ile işbirliği yapabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca Bonus platformuna erişim konusunda uygulamada görülen bazı aksaklıkların da giderilmesi sağlanıyor. Artık bankalarla yakalanacak işbirliği fırsatları sayesinde ödeme kuruluşları da POS ödeme sisteminde daha aktif rol oynayacak. Ülkemizde ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve hizmet alanının genişlemesini sağlayacak bu karar, Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) yaptığı başvuru sonrasında alındı.



Türkiye'de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine liderlik ederek, tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen ÖDED'in başkanı Burhan Eliaçık kararı değerlendirdi. Eliaçık “Bu gelişme, ödeme sistemleri ekosistemi açısından oldukça önemlidir. Artık ÖDED çatısı altındaki tüm ödeme kuruluşlarına ödeme sistemlerinde yer açma zorunluluğu getirilmiş ve kanunun verdiği yetkileri tam olarak kullanabilme fırsatı sağlanmıştır. Karar, hem vatandaşı hem de küçük esnafı yakından ilgilendiriyor. Zira vatandaşlar tamamen kendi tercih ve çıkarları doğrultusunda istedikleri kartı kullanabilecekler. KOBİ'ler ise bu kararla, ihtiyaç duydukları temel ödeme hizmetleri ile tamamlayıcı birçok hizmete daha kolay erişebilecekler. Dolayısıyla pazarlarını genişletecek ve maliyetlerini düşürerek daha etkin rekabet edebilecekler” diye konuştu. Eliaçık sözlerine şöyle devam etti: “Ödeme hizmetinin yaygınlaşması, finansal servislere erişiminin kolaylaştırılması, böylelikle nakitsiz toplum ve kayıtdışılık ile mücadele hedefleri doğrultusunda bankalarla işbirliği olanaklarını sürekli genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla bankalarla yaşanan belirsizliklerin giderilmesini sağlaması ve birlikte vatandaşa hizmet verme fırsatının yakalanması açısından, başından beri savunduğumuz görüş yönünde karar verilmesi son derece sevindiricidir.”