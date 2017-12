Ödeme çözümleri öncüsü Mastercard

“Nakdin gerçek maliyetini biliyor muydunuz?”



Şimdi şöyle bir gün hayal edelim; okula, işe ya da bir mülakata gitmek için evden çıktınız, cep telefonunuz otobüsün ne zaman durakta olacağını size hatırlattı. Bu arada kahvaltınızı köşedeki kafe’den cep telefonunuzu dokundurarak ödediniz, elinizi cüzdanınıza götürmediniz. Bu arada siz telefonda konuşurken otobüs de geldi, yine elinizi cebinize dahi götürmeden telefonunuzu dokundurarak ödemenizi tamamladınız. Yolculuğunuz sırasında sosyal medyada geziniyor, hatta sevdiğiniz bir markadan gelen indirim haberine tıklıyorsunuz. Beğendiğiniz o ayakkabıyı sepete atıyor ve ödeme işlemiyle hiç uğraşmadan, belki de sadece selfie’nizi çekerek, hemen orada satın alıyorsunuz. Hatta elektrik doğalgaz fatura ödemelerinizi de seyahatiniz sırasında tamamladınız. Hem ATM’ye gitmeniz gerekmedi hem de bir çok el oyalayan işten kurtulmuş oldunuz...

Dijital ödemelerin faydası tüketicilere akıcı bir ödeme deneyimi yaşatmakla da bitmiyor. Nakdin basılmasından nakline, iş gücü ve zaman kaybı gibi çok ciddi maliyetleri var. Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız araştırmada ortaya çıktı ki Türkiye’de, bugünden itibaren, önümüzdeki 3 yıl boyunca tüm ödemeler dijital olarak yapılsa ülkemizin kazancı 43 milyar TL. Bu parayla 10 adet 3. Köprü, 11 adet hızlı tren hattı ya da 540 adet 400 yataklı hastane yapılabilir! Bu tasarrufu vatanımıza kazandırsak fena mı olur?



Nakitsiz toplumun anahtarı: Masterpass

Mastercard’ın en büyük hedefi, herkesin eşit olarak finansal araçlara erişiminin olacağı nakitsiz bir toplum yaratmak. Mastercard’ın nakitsiz toplum yaratma yolculuğunda en önemli çözümlerden biri Masterpass.

Masterpass, kart bilgilerinizi saklayan ve bu saklı bilgilerle ödeme yapabildiğiniz bir çözüm. Masterpass’i kullanmak için tüm alışverişleriniz için sadece bir kez kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeniz ve bilgilerinizi size bankanız tarafından gönderilen SMS ile veya sadece sizin bildiğiniz bir şifre ile doğrulamanız gerekiyor. Bu işlem sonrasında bu kayıtlı bilgilerle Masterpass’e üye olan tüm işyerlerindeki alışverişlerinizde tekrar tekrar bilgi girmeniz gerekmeden, tek tıkla güvenle kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz farklı birkaç kredi kartınızı da tanımlayabiliyorsunuz.

Şu an 40 ülkede, 350 binin üzerinde işletmede Masterpass ile ödeme yapılabiliyor, giderek de yaygınlaşıyor. Masterpass, binlerce internet sitesi ve mobil uygulama içinde hız ve güvenliği bir arada sunuyor. Hızlı çünkü, tekrar tekrar aynı bilgileri girme zorunluluğu yok. Güvenli çünkü, Mastercard’ın uzmanlaştığı ve dünyaca kabul görmüş güvenlik prensipleriyle çalışıyor. Kullanıcı istediği takdirde Masterpass’e birkaç kredi kartı tanımlayabiliyor. Kartınızı cüzdanınızdan çıkartmanıza bile gerek kalmadan ödemeyi tamamlamış oluyorsunuz. Cüzdanınızı evde unutsanız dahi, akıllı telefonunuz yanınızdaysa ödeme yapabiliyorsunuz. Mastercard BiTaksi, Getir, McDonald’s ile yaptığı işbirlikleri sayesinde her zaman ve her ortamda geçerliliği olan bu global bir çözümü Türk tüketicisinin de kullanıma sundu. Kullanımını da giderek yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Hızlı büyüyen Avrupa pazarları için Türkiye Mastercard’ın inovasyon üssü

Türkiye, ödeme sistemleri konusunda dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Ödeme sistemlerindeki pek çok yenilik ilk Türkiye’de hayata geçiyor. Bankaların inovasyona ilgi duyan tüketicilerine hep en son teknoloji ürünleri sunması ve yeniliklere açık genç nüfusun yoğunluğu bunda önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda dünyada ilklere Türkiye’de imza atan Mastercard, Masterpass ile de Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdi. Bunun ilk örneği Mastercard ve Getir’in sunduğu, tüketicilerin internetten yazışarak alışveriş yapabilecekleri ve Masterpass ile ödeyecekleri bir çözüm. E-ticaret ve elektronik ödeme sistemlerinde oyunu değiştiren bu yeni çözüm, Messenger vasıtasıyla yapılan gündelik satın alma deneyimlerini geliştirmek için tasarlandı. Dünyada ilk kez Türkiye’de sunulan ödeme çözümü ile tüketiciler artık Facebook Messenger üzerinden ürün seçebiliyor, sipariş verebiliyor. Masterpass ile ödemesini yapıp, Getir’in 600'den fazla gündelik ürününü 10 dakika içerisinde teslim alabiliyorlar. Aynı çözümü McDonald’s ile yaptığı işbirliği ile de sunarak Mastercard, paha biçilemez tüketici deneyimlerini giderek yaygınlaştırıyor.

Güvenlik konusunda öne çıkan Masterpass™, Mastercard’ın uzmanlaştığı ve dünyaca kabul görmüş güvenlik prensipleriyle çalışmasının yanı sıra sahtecilik riskini azaltmak için ek güvenlik mekanizmaları da kullanılıyor. Ayrıca şifreler ya da kullanıcılara ait bilgiler kesinlikle üye işyerleri ya da üçüncü partilerle paylaşılmıyor ve Masterpass’e ait sunucularda güvenli bir şekilde tutuluyor.

Mastercard Labs laboratuvarları ile güvenliğiniz Mastercard’ın güvencesinde

Ödeme sistemlerindeki büyümeyi tetikleyen en önemli gelişme, teknolojinin hayatımızın her alanına entegre olması. Bir de hayatlarını hızlı bir tempoda yaşayan insanlar, kendilerine vakit kazandıran, hayatlarını kolaylaştıran çözümler bekliyorlar ve böyle bir çözüm sunulduğunda da bunu kullanıyorlar. Yani hem tüketici beklentisi değişti hem de teknolojik imkanlar gelişti. Bunun sonucunda da alışveriş deneyimi giderek dijitalleşiyor. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar bir yana artık buzdolabımız dahi bir ödeme aracına dönüştü.

Nesnelerin Interneti (IoT) ve yapay zekanın (AI) yükselişiyle birlikte, ödemelerin ve dolayısıyla dijital verilerin güvenliği de en önemli konu haline geldi. Ödeme çözümlerinin öncü markası Mastercard, Mastercard Labs adı verilen laboratuvarlarında özellikle güvenlik alanında çalışmalar yapıyor. Dünya genelinde 7 adet Mastercard Labs mevcut. Bu laboratuvarlarda geliştirilen tüm ürünlerin arkasında, tüketicilerin deneyimini ileriye taşıyan çok detaylı ve en yeni Mastercard güvenlik çözümleri bulunuyor. İşlem doğrulama alanında kişinin biyometrik verilerini kullanacak teknolojiler üzerinde odaklanan Mastercard’ın inovatif ürünlerindeki ortak özellik, hepsinin güvenlik ön planda tutularak tasarlanması.

Ödeme teknolojilerindeki inovasyonların ve iş birliklerinin arkasındaki isim Mastercard

2020 yılına gelindiğinde dijital ödemenin, tüm tüketici ödemeleri içindeki payının yüzde 30’lara yükseleceği öngörülüyor. Teknolojinin önümüzdeki 5 yılda, geçtiğimiz 50 yıldaki gelişmelerin toplamı kadar ivme yapması bekleniyor. Hedef elbette ki sosyo-ekonomik konumu, cinsiyeti, memleketi ne olursa olsun herkesin finansal sisteme erişimini sağlamak ve nakitsiz topluma ulaşmak.

Mobil ödeme çözümü olan Masterpass’i ek olarak, SelfiePay, parmak izi, ses ve yüz tanıma gibi biyometrik yöntemler, giyilebilir teknolojilerin adaptasyonu ile kalp ritminden tanıyan bileklik Nymi, otomatlara bluetooth ile bağlanarak kart ve para kullanmadan telefona istenilen ürünün kodunu girip alınabildiği Qkr! Mastercard’ın ödeme doğrulama için geliştirdiği bu inovasyon ve iş birliklerinden bazıları.

Ayrıca mesajlaşma servislerini düzenli olarak kullanan 1,5 milyardan fazla insan var. Mastercard, onların halihazırda kullandığı platformlarda ve konumlarda hayatlarını daha da kolaylaştıran alışveriş deneyimi yaratıyor. Botlar, konuşma ara yüzlerinin ilk aşaması. Birçoğu bu ara yüzün, aynı mobil dokunmatik ekran gibi, tüketicilerin işletmeler ve markalarla olan etkileşim şeklini toptan değiştireceğini öngörüyor. Mastercard bunu “Sohbet Arasında” diye adlandırıyor. Kullanıcılar, isteklerini normal konuşma dilinde belirtiyorlar, program içeriği anlayıp bu talebe cevap veriyor ve önerilerle geliyor. Aynı Mastercard’ın Türkiye’de Getir ya da Mc Donald’sla yaptığı iş birliği sonucunda sunduğu, sohbet ederek satın alma yaptıkları çözüm gibi.