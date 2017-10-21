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    Ödem yavaş da olsa çözülüyor

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    21.10.2017 - 01:32 | Son Güncelleme:

    İBN-İ Sina Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi pazartesi gününden bu yana devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın reflekslerinde iyiye doğru gidiş olduğu öğrenildi. Baykal’ı dün tekrar ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kötüye gidiş yok, umutluyuz. İnşallah kısa süre sonra parlamentoya gelir” dedi. Ankara Üniversitesi basın biriminden dün şu açıklama yapıldı:

    OLUMSUZ GELİŞME YOK
    “Ciddiyetini koruyor, bilinç kapalı, genel durum stabil. Yaşamsal bulgular normal devam ediyor ve kontrol altında. Nörolojik bulgular dünle aynı. Bazı reflekslerinde dün de var olan kısmi olumlu gelişmeler devam ediyor, kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor. Olumsuz gelişme yok hatta salıya göre hafif iyiye gidiş var ama durumun ciddi ve ağır olduğu, bilincin kapalı (koma) ve beyinde önemli bölgede çok büyük bir infarkt olduğu unutulmamalı. Yapılan müdahaleler ve tıbbi uygulamalar Baykal’ın yaşamda kalmasını sağlayan hayati işlemlerdir. Ödem (şişme) yavaş da olsa çözülmeye başladı.”

    ‘UMUTLUYUZ’
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören Baykal’ı dün de ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’ten bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Bizi sevindiren; kötüye gidiş yok, umutluyuz. İnşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine yani parlamentoya gelir, milletvekilliğini sürdürür” dedi.

    DİNLENDİRİLİYOR
    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal’ın sağlık durumunu sürekli takip ettiklerini belirterek, “Şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. Beyin dinlendiriliyor” diye konuştu.

    CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, ilçe başkanlarıyla birlikte hastaneye gelerek Baykal’ın durumu hakkında bilgi aldı. 

    REKTÖR: SOSYAL MEDYAYA İTİBAR ETMEYİN
    Akşam açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şunları söyledi: “Şu anda önemli bulgulardan bir tanesi makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ancak yorulmaması için bu destek de veriliyor. Deniz Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Kötüye bir gidiş yok. Söylemlere, yazılanlara, ister sosyal medyada, ister basında, lütfen itibar etmeyin. Çok ciddi bir beyin hasarı var. Şu an için beklediğimiz ani bir şey yok. (İlk ameliyat olmasa daha iyi olurdu iddiası) Biz burada uluslararası uzman örgütlerin karar verdiği protokolleri uygulayan tıp fakültesiyiz. Bu konuda müsterihiz.”

    Etiketler: Deniz Baykal , gazetehaberleri
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