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Ödem neden oluşur? Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir?

Dokular arasında aşırı sıvı birikimi sebebiyle ödem meydana gelir. Ödem, şeker, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, alerjiler, romatizmal hastalıklar ve hipotiroide bağlı olabilir. Hamilelik, menopoz ve adet dönemi de ödem oluşmasına yol açabilir. Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan yanlış beslenme ve hareketsizliğe bağlı olarak gelişen ödemler de mevcuttur. Tuz oranı yüksek besinler tüketmek, az su içmek, aşırı yağlı gıdalarla beslenmek ödem oluşması için zemin hazırlar.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 16:56 | Son Güncelleme :

Sağlıklı Yaşam ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Aktaş, herhangi bir hastalığa bağlı olarak değil de kazanılan yanlış alışkanlıklar sebebiyle oluşan ödemin nasıl engelleneceğini anlattı.

Ödem neden oluşur Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir

1) Günlük tüketilen tuz miktarı düşürülmelidir. İşlenmiş kuruyemişlerde, turşularda, cips ve krakerlerde fazladan tuz bulunur. Bunları tüketmekten kaçınılmalıdır. Yemeklerdeki tuz miktarı günlük 6 gramı geçmemelidir.

2) Gün içinde tüketilen su miktarı 2 litreye çıkarılmalıdır. İçilen meyve suları ve çaylar, su miktarına dâhil edilmez.

3) Alkol ve sigara alışkanlığı sınırlanmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.

4) Vücutta şişme yapan gıdalar tüketilmemelidir.

5) Lif oranı yüksek gıdalara ağırlık verilmeli, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir.

6) Fazla oturan ve kilo fazlası bulunan kişilerde ödem kaçınılmaz olarak oluşur.

7) Vücutta oluşan ödemi gidermek için bitki çaylarından yardım almak gerekir.

8) Hazır paketlenmiş gıdaların tüketimi en aza indirilmelidir.

9) Kafein tüketimi azaltılmalıdır.

Ödem neden oluşur Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir

“Herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan ödemi ne kullanarak engellemek mümkündür?” sorusunu da yanıtlayan Dr. Aktaş, şu önerileri sıraladı:

-- Maydanoz sapları bir bardak su içine koyulup kaynatıldığında ve kahvaltı öncesi içildiğinde ödemi artırır. Aynı zamanda A ve C vitamini içeren maydanoz, bağışıklık sistemini de güçlendirir.

-- Ananas içerdiği yüksek orandaki potasyum ve lif ile ödem oluşmasını engeller, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-- Süt ve yoğurt gibi kalsiyum içeren besinler, vücuttaki sıvıların mineral dengesini korur. Aşırı ödem oluşan insanlar, her gün 1-2 bardak süt ve 1 kâse yoğurt tüketmelidir.

-- Yulaf, bol miktarda lif içerdiğinden sindirimi hızlandırıp bağırsakları çalıştırır. Bu şekilde vücutta oluşan ödemden kısa sürede kurtulmak mümkündür.

-- Adaçayı ve ısırgan otundan hazırlanan bir çay ile kısa sürede ödemi idrar ile atmak mümkündür.

-- Kayısı ve kavun gibi meyveler, sindirimi hızlandırarak ödemi engeller.

-- Nar ve muz da ödem attırmaya yardımcı olur.

-- Karahindiba bitkisi, çay şeklinde tüketildiğinde yiyeceklere bağlı anlık ödemin yok edilmesinde oldukça etkilidir.

-- Zayıflamaya yardımcı olan, ödemi yok eden birçok cilt problemine çözüm olan yeşil çayı, her kadın günde iki bardak tüketmelidir. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır. Vücutta oluşan ödemi kısa sürede yok eder.

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