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    Odeabank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Odeabank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Odeabank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Odeabank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Odeabank Bank Audi sal'nin Türkiye'deki yüzde yüz iştiraki olarak 15 Mart 2012 tarihinde kurulmuş bir anonim şirkettir. İlk şubesini 1 Kasım 2012'de Maslakta açan Odeabank, daha sonra 7 Aralık'ta 2. şubesini Güneşli'de, 17 Aralık'ta da 3. şubesini Kozyatağı'nda açmıştır.

    Odeabank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    20 Haziran 2012'de yapılan faaliyet izni başvurusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca 2 Ekim 2012 tarihinde kabul edilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet iznini aldığını bildirmiştir. Odeabank’ın 1500 personeli ve Türkiye’de 52 şubesi bulunmaktadır.

    Odeabank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

     

    Odeabank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    Odeabank merkez binası, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No 11 Olive Plaza, Kat 6-7-8-9 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Odeabank merkez şubesine 212 304 84 44 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 304 84 45 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: Odeabank , Banka , iletişim , adres , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
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