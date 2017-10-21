'Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değil'

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Rakka’da Abdullah Öcalan posterleri açması Türkiye’nin büyük tepkisine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bunu ABD nasıl izah edecek?” tepkisini göstermişti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından dün konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Rakka’nın özgürlüğüne kavuşturulmasını bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bu taraflardan beklentimiz, gerginliği arttıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. ABD hükümeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın arttırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye’de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.”