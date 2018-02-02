Ocakta en fazla salatalığın fiyatı arttı

İTO tarafından, Ocak 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, ocak ayında perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 111'inde artarken, 50'sinde azaldı, 81'inde ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda bulunan salatalığın fiyatı yüzde 40,21 arttı. Salatalık bu oranla, ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 26,20'yle ütü, yüzde 25'le boğaz köprü geçiş ücreti, yüzde 21,94'le elektrik süpürgesi ve yüzde 14,81'le de mandalina izledi.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN ETEK

Kadın giyimi harcamaları grubunda yer alan etek ücreti bu yılın ocak ayında yüzde 18,91 geriledi. Böylece etek, ocakta fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 15,65'le kadın kazağı, yüzde 14,96'yla maç giriş bileti ücreti ve yüzde 14,49'la da kadın bluzu şeklinde sıralandı.