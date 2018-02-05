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Ocak ayının zam şampiyonu salatalık

AA
05.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 25,11 ile salatalıkta görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 14,41 ile karnabahar geldi.

Tüketici fiyatları bazında ocakta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,44 ile taze fasulye, yüzde 18,81 ile mandalina, yüzde 15,3 ile patlıcan, yüzde 14,07 ile resmi evraklarla ilgili hizmetler, yüzde 13,35 ile magazinler ve dergiler, yüzde 11,14 ile nar, yüzde 10,51 ile dolmalık biber, yüzde 9,54 ile muz yer aldı.

EN ÇOK KARNABAHAR UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 13,94 ile internet ücreti, yüzde 13,52 ile kadın ceketi, yüzde 12,06 ile kabak, yüzde 11,55 ile etek, yüzde 10,87 ile elbise, yüzde 10,19 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 10,05 ile kadın botu, yüzde 9,23 ile portakal ve erkek kazağı izledi.

Etiketler: salatalık , en pahalı sebzeler , ucuzlayan sebzeler
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