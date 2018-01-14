Ocak ayı maaş bordrosu sorgulama işlemi nasıl yapılır? e-Devlet maaş bordrosu sorgulama

2018 yılına girilmesi ile birlikte işçi memur ve emekli maaşlarına zamlar geldi. Gelen zamlar sonrası maaş bordroları bugün belli oldu. Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile memurlar her ayın 14'ünde alacakları maaş miktarını ve kesintileri internet üzerinden görebilecek. E Bordro hizmeti olarak E Devlet üzerinden erişime açılan sayfada memurlar her ayın 14'ünde o ay alacakları net maaşı görebilecekler.

e-BORDO MAAŞ SORGULAMA İŞLEMİ e-DEVLET'TE

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

e-BORDRO SORGULAMA EKRANI

e-DEVLET GİRİŞİ

E Devlet portalına girişler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. bu adrese girenler burada T.C. kimlik numarası ve E Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan arama kutucuğuna E Bordro yazarak bordro sorgulamaya gidebilirsiniz.

Ya da "https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama" adresine girerek giriş yapabilir ve bordronuzu sorgulayabilirsiniz.