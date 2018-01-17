OBP nedir? OBP etkisi ne anlama gelmektedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanma şekli ile üniversite sınav sonuçlarına etkisi ile araştırılmaya devam ediliyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülmektedir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olmaktadır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınmaktadır.

Son sınıftaki adayların 2017-ÖSYS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, ÖSYM tarafından MEB e-okul sisteminden Haziran ayı içerisinde ÖSYM AİS ekranına aktarılmaktadır.

DÜZELTME İÇİN E-OKUL ÜZERİNDEN BAŞVURU GEREKECEK

Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır

Adaylar, ÖSYS değerlendirme işlemlerinde kullanılacak ortaöğretimdeki eğitim bilgilerini 13-19 Haziran 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorundadır. Bu onay yapılmadığında sistemdeki bilgi aynen kullanılacaktır. Birden fazla eğitim bilgisi olup sistemde onay yapmayan adayların sınavlarının değerlendirme işlemlerinde en son mezun olduğu okul bilgisi kullanılacaktır.

OBP NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde ön lisans için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans için 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.