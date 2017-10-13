Obeziteye yeni buluş başarılı Türk bilim insanından geldi!

Forbes dergisinin "30 yaşından küçük 30 bilim insanı" listesine giren Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, yeni bir buluş yaptı.

Dr. Canan Dağdeviren bir ilki başararak sindirilebilir sensör geliştirdi, bu buluş özellikle obezite hastalığı için önemli bir adım oldu. Bilim dünyasında üzerinde çalışılan bir konu olan sindirilebilir sensörler bir Türk bilim insanı sayesinde hayata geçirildi. Özellikle obezite problemlerinde kullanılacak sindirilebilir sensörler, içinde bulunan kapsüllerin erimesiyle birlikte vücuda nüfuz ediyor. Sensörler hem sindirim sistemi bozukluğu ve alınan besinlerin yapısını hem de ilaçların alım sürecini takip edecek.

Dr. Dağdeviren, “İlk kez, esnek ve piezoelektrikli bir cihazın midede mekanik veya elektrik bozunmaya uğramadan iki güne kadar kalabildiğini gösterdik” açıklamasında bulundu.