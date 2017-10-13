Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Obeziteye yeni buluş başarılı Türk bilim insanından geldi!

    Obeziteye yeni buluş başarılı Türk bilim insanından geldi!

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, bir ilki başararak sindirilebilir sensör geliştirdi.

    Forbes dergisinin "30 yaşından küçük 30 bilim insanı" listesine giren Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, yeni bir buluş yaptı.

    Dr. Canan Dağdeviren bir ilki başararak sindirilebilir sensör geliştirdi, bu buluş özellikle obezite hastalığı için önemli bir adım oldu. Bilim dünyasında üzerinde çalışılan bir konu olan sindirilebilir sensörler bir Türk bilim insanı sayesinde hayata geçirildi. Özellikle obezite problemlerinde kullanılacak sindirilebilir sensörler, içinde bulunan kapsüllerin erimesiyle birlikte vücuda nüfuz ediyor. Sensörler hem sindirim sistemi bozukluğu ve alınan besinlerin yapısını hem de ilaçların alım sürecini takip edecek.

    Dr. Dağdeviren, “İlk kez, esnek ve piezoelektrikli bir cihazın midede mekanik veya elektrik bozunmaya uğramadan iki güne kadar kalabildiğini gösterdik” açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri