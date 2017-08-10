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Obezitedeki artış kırmızı alarm veriyor!

Günümüzde obezite tüm dünya ülkelerini tehdit eden bir salgın hastalık olarak biliniyor. Obezitenin küresel boyutta önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Prof. Dr. Abdülkadir Bedirli, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de obezitenin gittikçe yayıldığına işaret etti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre son 10 yılda yüzde 10 ile 30 arasında bir artış var.

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 16:59:00

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, aşırı ve yanlış beslenme, sanayi üretimi hazır gıda tüketimindeki artışın obeziteyi tetikleyen en önemli faktörler olduğunu belirtti. Bedirli; bunların yanı sıra yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu gibi etkenlerin de obeziteye neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Bedirli, obezitenin şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım, solunum zorluğu, dejeneratif eklem hastalıkları, menstruasyon düzensizlikleri, ruhsal sorunlar gibi hastalıklara neden olduğunu belirtti.

Obezitede birden çok tedavi yöntemi olduğunu belirten Bedirli, diyet, egzersiz, davranış değişikliği, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulabileceğini ekledi.

İKİ AYRI DÖNEM OLARAK...
Prof. Dr. Bedirli, ameliyat sonrası dönemi şu şekilde özetledi “Obezite cerrahisi sonrası süreci 'erken' ve 'geç' dönem olmak üzere ikiye ayırarak incelemek yerinde olacaktır. Kilo kaybının sürmesi beklenen 'erken dönem' kabaca ameliyat sonrası ilk 2 yılı içerir. Geç dönem ise kilo kaybının durmasından yani ilk 2 yıldan sonrasını tanımlamaktadır. Uygulanan cerrahi tekniklerle hastalar aşırı kilolarının ytzde 70 ve daha üzerini verebilmekte. Ameliyatla böylesine büyük ve kalıcı bir kilo kaybı, çoğu hastanın daha önce cerrahi dışı tedavilerle yaşadığı deneyimlerden çok farklıdır. Ameliyat sonrası sağlıklı beslenme, vücudunuzu dinlemeyi öğrenme, seçimleriniz ve düzenli egzersiz için sorumluluk alma yaşam boyu sürecek bir taahhüttür."


OBEZİTE ORANI YÜZDE 16.9

Ülkemizde de obeziteye gün geçtikçe daha sık rastlanıyor. TÜİK’in araştırmalarına göre 15 yaş üzeri bireylerde obezite görülme sıklığı erkeklerde yüzde 13.2, kadınlarda yüzde 21 ve genel toplamda yüzde 16.9 olarak tespit edildi.

Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 17:07:37
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü , Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli , TÜİK
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