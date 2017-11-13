Obama’ya küfür eden o liderle görüştü

Trump-Duterte görüşmesine ilişkin olarak Duterte’nin sözcüsü Harry Roque,“Liderler birbirleriyle tanışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kısa ancak sıcak ve samimi toplantıydı” dedi. Sivri çıkışlarıyla bilinen Duterte, daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama’ya yönelik küfürlü ifadeler kullanmıştı. Filipinler ile ABD’nin arası, Duterte’nin yürüttüğü kanlı uyuşturucu operasyonları nedeniyle açılmış, ABD hükümeti, Filipinler’e, operasyonlarda insan hakkı ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle silah satışını durdurmuştu.