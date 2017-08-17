Obama'nın tweet'i rekor kırdı

Obama Twitter’dan, Güney Afrika’da apartheid rejimini yıkarak yerine tüm ırkların eşit temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela’nın sözlerini paylaştı.



“Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir” ifadeleri yer aldı.



Tweet, 3 milyondan fazla beğeni aldı. Şimdiye kadar bu rekor Amerikalı şarkıcı Ariana Grande’ye aitti. Grande’nin mayıs ayında Manchester konseri sırasında düzenlenen terör saldırısından sonra attığı tweet 2.7 milyon beğeni almıştı.