Obama'nın kızları fena dağıttı

New York Daily gazetesi, Chicago'da düzenlenen Lollapalooza festivaline katılan iki kardeş, kendilerini müziğe fazla kaptırınca ortaya 'babalarının görmek istemediği' görüntüler ortaya çıkardığını yazdı.

19 yaşındaki Malia'nın The Killers isimli grubun konserinde alkol ve müziğin etkisiyle kendinden geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

Malia, Obama'nın çok hareketli geçen festivalde telefonunu kaybettiği ve gizli servisin daha sonra telefonu bulmaya çalıştığı aktarıldı.

ABD eski Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmişti.

Malia ve Sasha'nın gecenin sonunda kendilerine eşlik eden gizli servis çalışanlarının eşlik ettiği bir golf arabasıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.