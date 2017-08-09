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    Obama'nın kızları fena dağıttı

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 14:58Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:13

    ABD eski Barack Obama'nın kızları Sasha ve Malia, ABD'nin Chicago eyaletinde düzenlenen bir festivalden sonra ortaya çıkan görüntüleriyle dikkat çekti. 19 yaşındaki Malia ve 16 yaşındaki Sasha'nın festivalde kendilerini 'rock müziğe' kaptırarak yere kapaklandığı götüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

    New York Daily gazetesi, Chicago'da düzenlenen Lollapalooza festivaline katılan iki kardeş, kendilerini müziğe fazla kaptırınca ortaya 'babalarının görmek istemediği' görüntüler ortaya çıkardığını yazdı.

    Obamanın kızları fena dağıttı

    19 yaşındaki Malia'nın The Killers isimli grubun konserinde alkol ve müziğin etkisiyle kendinden geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

    Malia, Obama'nın çok hareketli geçen festivalde telefonunu kaybettiği ve gizli servisin daha sonra telefonu bulmaya çalıştığı aktarıldı. 

    ABD eski Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmişti. 

    Malia ve Sasha'nın gecenin sonunda kendilerine eşlik eden gizli servis çalışanlarının eşlik ettiği bir golf arabasıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor. 

    Obamanın kızları fena dağıttı

     

    Etiketler: OBAMA , sasha obama , sarhoş
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