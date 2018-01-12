Obama fındık fıstık parasına satmış, gitmem

DONALD Trump, iptalin gerekçesini Twitter’dan şöyle açıkladı: “Londra ziyaretimi iptal etmemin nedeni, Obama yönetiminin belki de Londra’nın en seçkin yerindeki en iyi büyükelçiliğini, kötü bir yerde yeniden kurmak için 1.2 milyar dolar gibi ‘fındık fıstık parasına’ satmış olmasından hoşnut olmamamdır.”

Trump mesajında, “Kötü bir anlaşma. Kurdeleyi kesmemi istediler- HAYIR!” dedi.





BUSH ZAMANINDA ALINMIŞTI

ABD’nin, Thames Nehri kıyısında yeni bir büyükelçilik arsası alma ve Mayfair semtinin Grosvenor Meydanı’ndaki eski binayı satışa çıkarma kararı 2008 yılındaki başkan George W. Bush zamanında alınmıştı.

İngiltere’de başbakanlıktan bu ziyaretin iptali konusunda bir açıklama yapılmadı.

Trump’ın başkanlığa gelmesinden sonra kendisini ziyaret eden ilk yabancı lider olan Başbakan Theresa May, Trump’a 2017 yılının sonuna kadar gerçekleşecek bir resmi ziyaret için davet yapmıştı.